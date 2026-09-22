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Η μάρτυρας χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες στον τόπο της σύγκρουσης και αμφισβήτησε τα ευρήματα για την πυρόσφαιρα και τις αιτίες θανάτου.

Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τις παρεμβάσεις στον χώρο και ζήτησε τη διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, η Μαρία Ντόλκα και άλλοι συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των υπευθύνων.

Οι μάρτυρες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και την αμέλεια των αρμόδιων φορέων.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν τον εντοπισμό της πλήρους αλήθειας για τα αίτια της τραγωδίας.

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Στην αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και στην πυρόσφαιρα που ακολούθησε της σύγκρουσης επικεντρώθηκε η κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αφήνοντας παράλληλα σοβαρές αιχμές για την ανακριτική διαδικασία.

Η μητέρα της Μάρθης από το βήμα του μάρτυρα χαρακτήρισε «παράνομα», όσα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η ίδια αμφισβήτησε επίσης στοιχεία που αφορούσαν την αιτία θανάτου της κόρης της και κατέθεσε:«Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος». Σύμφωνα με το onlarissa.gr, υποστήριξε ότι καταστράφηκε βιολογικό υλικό και ότι οι συγγενείς εξακολουθούν να στερούνται τη δυνατότητα νέων ελέγχων. Αναφέρθηκε ακόμη σε μαρτυρίες επιζώντων για ερεθισμό στα μάτια μετά τη σύγκρουση. «Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μάς έκαιγε τα μάτια».

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Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και για τη διερεύνηση της πυρόσφαιρας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η ανάκριση. Αναφέρθηκε στον εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα ζητήματα δεν ερευνήθηκαν επαρκώς, ενώ διατύπωσε τον βαρύ ισχυρισμό ότι «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη». «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε. Δεκαοκτώ μήνες μετά ήρθε το πόρισμα Καρώνη. Έκλεισε την ανάκριση χωρίς να έχουμε απαντήσεις», είπε. Η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα της πυρόσφαιρας. «Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης».

«Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο»

Η σημαντικότερη νέα αναφορά της αφορούσε τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Η κ. Καρυστιανού σύμφωνα με το onlarissa.gr, ανέφερε στιχομυθία που, όπως είπε, είχε μαζί του με αφορμή το μνημόσυνο των 40 ημερών στον τόπο της τραγωδίας. Όπως κατέθεσε, τον ρώτησε για τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στον χώρο και εκείνος της απάντησε: «Εντολές εκτελούσα». Η ίδια επέμεινε ότι το «μπάζωμα» και οι εργασίες που έγιναν στον χώρο αποτελούν αλλοίωση του τόπου ενός εγκλήματος. «Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο», ανέφερε.

Περιέγραψε ακόμη συζήτηση που είχε με εισαγγελικό λειτουργό, όταν ζήτησε να μάθει πώς δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν τόσο γρήγορα εργασίες στην περιοχή. «Τον ρώτησα πώς είναι δυνατόν να μπαίνει τσιμέντο σε έναν χώρο εγκλήματος. Μου απάντησε πως τρεις μέρες μετά έπρεπε να μπει σε λειτουργία η γραμμή. Τον ρώτησα “έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε;”. “Όχι”, μου είπε. Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε τρεις μέρες τελείωσε η έρευνα;». Η κ. Καρυστιανού ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας πως αυτό που ζητά είναι «να υπάρχει μια Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της».

Τέλος υποστήριξε πως στο εδώλιο θα έπρεπε να κάθονται περισσότερα άτομα, «Πέρα από πολιτικά πρόσωπα θα έπρεπε να βρίσκονται κατηγορούμενοι εδώ και γραμματείς υπουργείων, από την Περιφέρεια, ιατροδικαστές και αυτοί που έκαναν βεβήλωση του χώρου. Θα πρέπει να καταθέσουν και άνθρωποι στα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν στα νοσοκομεία τις σωρούς. Είναι απορίες που δεν έχουν λυθεί».