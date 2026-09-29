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Η μάρτυρας ανέφερε πως οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, ενώ το προσωπικό ενημερώθηκε για τις εξελίξεις της υπόθεσης αποκλειστικά μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο.

Η έρευνα των δεδομένων θα καλύψει το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών θανάτου.

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«Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο». Με αυτή τη φράση περιέγραψε η 53χρονη νοσηλεύτρια την εικόνα που είχαν οι εργαζόμενες για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν ενημερωθούν από τα μέσα ενημέρωσης για όσα είχαν συμβεί μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, προκειμένου να βοηθήσει τη γιατρό. Όπως κατέθεσε, μπήκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας, μαζί με μία ακόμη νοσηλεύτρια, για να τον συνδράμουν σε διαδικαστικά ζητήματα.

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Η ίδια περιέγραψε ότι στην αρχή της θεραπείας ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «λειτουργικός και καλά», ωστόσο, τις επόμενες φορές που μπήκε στο δωμάτιο δεν παρουσίαζε την ίδια εικόνα. «Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο περιστατικό, η 53χρονη είπε ότι η γιατρός απευθύνθηκε στον σύζυγό της λέγοντας «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά», με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε, προκάλεσε εντύπωση στις εργαζόμενες το γεγονός ότι κανείς από τους δύο γιατρούς δεν τον συνόδευσε.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι νοσηλεύτριες δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί, ενώ πληροφορήθηκαν για την εξέλιξη της υπόθεσης περίπου στις έξι παρά, μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων. «Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει», κατέθεσε.

Η 53χρονη διευκρίνισε ότι δεν είχε καταθέσει νωρίτερα, καθώς δεν είχε κληθεί από κανέναν, ενώ σημείωσε ότι στον χώρο δεν υπήρχε ρολόι, γεγονός που δεν επέτρεπε στις εργαζόμενες να γνωρίζουν με ακρίβεια την ώρα των γεγονότων.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κάνοντας δεκτό με βούλευμά του το αίτημα που είχε υποβάλει ο 32ος τακτικός ανακριτής, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Η δικαστική απόφαση αφορά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Πρόκειται για συσκευές που ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη, στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε δύο γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο.

Η έρευνα των ψηφιακών δεδομένων θα καλύψει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, που αποτελεί και το ανώτατο χρονικό όριο που προβλέπει ο νόμος.

Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε η οποία επίσης εισηγούνταν να «ανοίξουν» οι ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων.