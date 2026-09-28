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Οι ίδιοι συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος επίσης κρατείται για την ίδια υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, εξετάζοντας κλινικές, ιατρικά μηχανήματα και καταθέσεις εμπλεκομένων.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι έντεκα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού, μεταξύ των οποίων και η κόρη των δύο γιατρών.

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Την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός.

Οι δύο δικηγόροι, ωστόσο, εξακολουθούν να εκπροσωπούν υπερασπιστικά τον κατηγορούμενο γιατρό, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την ίδια υπόθεση.

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Στην ανακοίνωσή τους, οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός χαρακτηρίζουν τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση δικονομικά αναγκαίο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, επιφυλάσσονται να εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Η.Θ. για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»

Η κόρη των γιατρών ήταν στο ιατρείο – Ηχητικό ντοκουμέντο

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 19 ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που είχε αναλάβει η 56χρονη γιατρός. Η ίδια και ο 58χρονος σύζυγός της κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν επεκταθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κλινικές που είχαν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονταν οι δύο γιατροί, τα ευρήματα που φέρονται να εντοπίστηκαν και να χαρακτηρίζονται παράνομα, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τα μηχανήματα στα ιατρεία.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις εργαζομένων, καταγγελίες άλλων πελατών, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τον υπνοθεραπευτή. Όλα αυτά αποτελούν επιμέρους στοιχεία μιας υπόθεσης που συνεχίζει να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

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Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από το ιατρείο

Το Live News έφερε στο φως ένα ακόμη ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφηκε μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε δημοσιογράφος του Mega σε κινητό τηλέφωνο το οποίο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 58χρονου γιατρού. Την κλήση απάντησε η κόρη των δύο γιατρών, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κλινική της Καρνεάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η νεαρή επιβεβαίωσε ότι είναι κόρη των γιατρών, όμως δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις για όσα είχαν συμβεί. Η φωνή της ακούγεται εμφανώς αναστατωμένη και, σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπορτάζ, πιθανόν να κλαίει.

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Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είναι κόρη του 58χρονου γιατρού, εκείνη απάντησε:

«Η ίδια»

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της είπε:

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«Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό, είναι λεπτός ο χειρισμός αλλά θέλουμε την βοήθειά σας»

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Η κοπέλα απάντησε:

«Με συγχωρείτε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι»

Έντεκα άνθρωποι βρίσκονταν στην κλινική όταν κατέρρευσε ο Μαζωνάκης

Νέα δεδομένα που παρουσίασε το Live News αφορούν και τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στην κλινική της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

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Αρχικά, από τις καταθέσεις που είχαν συγκεντρώσει οι αρχές, προέκυπτε ότι στον χώρο βρίσκονταν περίπου εννέα άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε η εκπομπή, ο συνολικός αριθμός ήταν έντεκα άνθρωποι.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, προκειμένου ασθενοφόρο να μεταβεί στην κλινική και να μεταφέρει τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Την ώρα της πλασμαφαίρεσης, στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός, η οποία είχε αναλάβει τη διαδικασία, καθώς και μία υπάλληλος του ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, σε διπλανό δωμάτιο, μία ακόμη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση. Μαζί της βρισκόταν μία ακόμη εργαζόμενη της κλινικής. Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και μία ακόμη εργαζόμενη, ενώ στον ίδιο χώρο ήταν και η κόρη των γιατρών μαζί με έναν φίλο της.

Στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος είχε εκείνη την ώρα ραντεβού με έναν ασθενή. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στην κλινική την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη ανέρχεται σε έντεκα.

Το τηλεφώνημα στην κόρη των γιατρών

Το Live News αποκάλυψε ακόμη στοιχεία για τα πρώτα λεπτά μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και ειδικότερα για την επικοινωνία του δημοσιογράφου του Mega με την κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε περίπου στις 17:40, δηλαδή σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοίνωση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φύγει από τη ζωή.

Η κόρη των γιατρών βρισκόταν στην κλινική της οδού Καρνεάδου όταν δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση και, παρότι επιβεβαίωσε την ταυτότητά της, επέλεξε να μην δώσει πληροφορίες για το περιστατικό.

Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόλησης στον χώρο.