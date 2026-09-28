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Νέα στοιχεία αναδεικνύουν την παρουσία έντεκα ατόμων στο ιατρείο κατά το συμβάν, ενώ η δικαστική διερεύνηση επεκτείνεται στις κλινικές και τον εξοπλισμό των κατηγορουμένων.

Μάρτυρες περιέγραψαν συνθήκες πανικού μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη, ενώ η υπεράσπιση των γιατρών ανακοίνωσε την αποχή της από δημόσιες τοποθετήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, αναμένεται το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, το οποίο θα αποκαλύψει τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων κατά τον κρίσιμο χρόνο του περιστατικού.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 19 ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που είχε αναλάβει η 56χρονη γιατρός. Η ίδια και ο 58χρονος σύζυγός της κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν επεκταθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κλινικές που είχαν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονταν οι δύο γιατροί, τα ευρήματα που φέρονται να εντοπίστηκαν και να χαρακτηρίζονται παράνομα, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τα μηχανήματα στα ιατρεία.

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Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις εργαζομένων, καταγγελίες άλλων πελατών, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τον υπνοθεραπευτή. Όλα αυτά αποτελούν επιμέρους στοιχεία μιας υπόθεσης που συνεχίζει να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από το ιατρείο

Το Live News έφερε στο φως ένα ακόμη ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφηκε μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε δημοσιογράφος του Mega σε κινητό τηλέφωνο το οποίο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 58χρονου γιατρού. Την κλήση απάντησε η κόρη των δύο γιατρών, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κλινική της Καρνεάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η νεαρή επιβεβαίωσε ότι είναι κόρη των γιατρών, όμως δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις για όσα είχαν συμβεί. Η φωνή της ακούγεται εμφανώς αναστατωμένη και, σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπορτάζ, πιθανόν να κλαίει.

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είναι κόρη του 58χρονου γιατρού, εκείνη απάντησε:

«Η ίδια»

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Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της είπε:

«Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό, είναι λεπτός ο χειρισμός αλλά θέλουμε την βοήθειά σας»

Η κοπέλα απάντησε:

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«Με συγχωρείτε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι»

Έντεκα άνθρωποι βρίσκονταν στην κλινική όταν κατέρρευσε ο Μαζωνάκης

Νέα δεδομένα που παρουσίασε το Live News αφορούν και τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στην κλινική της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Αρχικά, από τις καταθέσεις που είχαν συγκεντρώσει οι αρχές, προέκυπτε ότι στον χώρο βρίσκονταν περίπου εννέα άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε η εκπομπή, ο συνολικός αριθμός ήταν έντεκα άνθρωποι.

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Μεταξύ αυτών βρίσκονταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, προκειμένου ασθενοφόρο να μεταβεί στην κλινική και να μεταφέρει τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Την ώρα της πλασμαφαίρεσης, στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός, η οποία είχε αναλάβει τη διαδικασία, καθώς και μία υπάλληλος του ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, σε διπλανό δωμάτιο, μία ακόμη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση. Μαζί της βρισκόταν μία ακόμη εργαζόμενη της κλινικής. Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και μία ακόμη εργαζόμενη, ενώ στον ίδιο χώρο ήταν και η κόρη των γιατρών μαζί με έναν φίλο της.

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Στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος είχε εκείνη την ώρα ραντεβού με έναν ασθενή. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στην κλινική την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη ανέρχεται σε έντεκα.

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Το τηλεφώνημα στην κόρη των γιατρών

Το Live News αποκάλυψε ακόμη στοιχεία για τα πρώτα λεπτά μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και ειδικότερα για την επικοινωνία του δημοσιογράφου του Mega με την κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε περίπου στις 17:40, δηλαδή σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοίνωση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φύγει από τη ζωή.

Η κόρη των γιατρών βρισκόταν στην κλινική της οδού Καρνεάδου όταν δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση και, παρότι επιβεβαίωσε την ταυτότητά της, επέλεξε να μην δώσει πληροφορίες για το περιστατικό.

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Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόλησης στον χώρο.

Πανικός στο ιατρείο μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη – «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Η μάρτυρας, που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί και περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ειδικότερα, ενώ στην αστυνομία είχε αναφέρει ότι αποχώρησε στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κατέθεσε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Όπως φέρεται να περιέγραψε, η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική. Για τον 58χρονο σύζυγό της φέρεται να κατέθεσε ότι, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ οι ίδιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα για τη μέθη και το αντίδοτο

Παράλληλα, ερωτήματα παραμένουν γύρω από το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή, ζήτημα που εξακολουθεί να διερευνάται. Η νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα φέρεται να υποστήριξε ότι χορηγήθηκε μέθη, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός τής ζήτησε το αντίδοτο. Από την πλευρά της, ωστόσο, η 56χρονη κατηγορούμενη, κατά την απολογία της, αρνήθηκε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία.

Θα απέχει «από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το ζευγάρι.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες” δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων. Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα

Μετά τη διαβίβασή τους, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.