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Στο επίκεντρο των ελέγχων για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου βρίσκεται το μηχάνημα της υδροθεραπείας που, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, δεν εντοπίστηκε στον χώρο μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, το ίδιο μηχάνημα είχε καταγραφεί στο ιατρείο κατά τον προηγούμενο έλεγχο, τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την αυτοψία στο ιατρείο ο υπεύθυνος του χώρου ανέφερε πως το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν χαλασμένο, είχε απομακρυνθεί και ο χώρος είχε μετατραπεί σε χώρο λήψης ιστορικού. «Εκεί ήταν μόνο ο γιατρός σε ένα ιδιόμορφο παθολογικό ιατρείο στο οποίο σαν ασθενής δεν θα ήθελα να μου πάρουν ούτε την πίεση» τόνισε η ίδια.

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Με βάση τα στοιχεία αυτά, η γιατρός διατύπωσε το ερώτημα πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια, φέρεται να έγινε την παραμονή της πλασμαφαίρεσης. Η κα Λεονάρδου είπε χαρακτηριστικά πως η γιατρός δεν ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία. «Δήλωσε ότι την προηγουμένη της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση και ζήτησε τη βοήθειά της και ότι την επόμενη μέρα επανήλθε για τη μοιραία θεραπεία. Σε εμάς δεν δήλωσε ότι υπεβλήθη σε υδροθεραπεία », υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κλιμάκιο είχε ελέγξει όλους τους χώρους του ιατρείου και είχε προχωρήσει σε πλήρη φωτογραφική καταγραφή του εξοπλισμού που βρισκόταν εκεί κατά τον χρόνο του ελέγχου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι τα κλιμάκια του ΙΣΑ δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες

Η γιατρός επανέλαβε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ υποστήριξε ότι τυχόν παραβάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.