Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ανακριτικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για να διαπιστώσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Οι δύο προσωρινά κρατούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, δεν άσκησαν προσφυγή κατά της κράτησής τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταγγέλλοντας την παράνομη κατοχή και χρήση ιατρικών μηχανημάτων από τους κατηγορούμενους.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και πως της ζητήθηκε να τηρήσει κοινή γραμμή πριν από την αστυνομική έρευνα.

Ο προμηθευτής του απινιδωτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση για τεχνική υποστήριξη, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η μπαταρία της συσκευής δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ.

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Συνεχείς είναι οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς την Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα

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Μετά τη διαβίβασή τους, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή εξέπνευσε η προθεσμία για τους δύο προσωρινά κρατούμενους γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι δεν υπέβαλε τελικά προσφυγή κατά της προσωρινής του κράτησης σε αυτό το στάδιο, αναμένοντας την πρόοδο της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν την αντικατάστασή της με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση σε περίπου έναν μήνα.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση, προσκομίζοντας στοιχεία και τιμολόγια που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη γιατρός, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα κατασχεθέντα μηχανήματα, ενώ έκανε λόγο και για ψευδή γνωστοποίηση στοιχείων.

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την πολύωρη κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία επιβεβαίωσε ότι στον καλλιτέχνη έγινε μέθη. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης και πως η ίδια επικοινώνησε στη συνέχεια με αναισθησιολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε ότι στο ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια από την κατηγορούμενη, επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ, ενώ σημείωσε ότι αρχικά της είχε ζητηθεί από την κατηγορούμενη να τηρηθεί κοινή γραμμή πριν από τις καταθέσεις στην Αστυνομία.

Τι λέει ο προμηθευτής του απινιδωτή για το τηλεφώνημα στο ιατρείο

Περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν μετά την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε ο επιχειρηματίας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος είχε προμηθεύσει με απινιδωτή το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

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Όπως ανέφερε, στις 16:26 επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ιατρείο, σε μια συνομιλία που διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προσωπικό τον κάλεσε προκειμένου να ζητήσει οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς όμως να τον ενημερώσει ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα επείγον περιστατικό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Αδαμόπουλος περιέγραψε τον διάλογο που είχε με το προσωπικό του ιατρείου, το οποίο, όπως είπε, τον ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη συσκευή και χρειαζόταν βοήθεια.

«Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια», φέρεται να του είπε η νοσηλεύτρια. Ο ίδιος, όπως περιέγραψε, τη ρώτησε αν είχε πατηθεί το «ON», με την απάντηση να είναι θετική, ενώ του είπαν ότι η συσκευή εξακολουθούσε να μην λειτουργεί. Στη συνέχεια, ο κ. Αδαμόπουλος εξήγησε ότι κάτω δεξιά στον απινιδωτή υπάρχουν δύο λυχνίες, οι οποίες δείχνουν αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, και ρώτησε αν κάποια από αυτές ήταν πράσινη ή κόκκινη. Όταν του απάντησαν ότι δεν φαινόταν καμία ένδειξη, ρώτησε εάν η μπαταρία βρισκόταν μέσα στη συσκευή.

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Όταν ρωτήθηκε εάν το προσωπικό του ιατρείου τού είχε αναφέρει ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν άμεσα τη χρήση του απινιδωτή, ο επιχειρηματίας απάντησε αρνητικά. Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε από την ένταση που υπήρχε στη συνομιλία ότι πιθανότατα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τότε, όπως είπε, του ανέφεραν ότι είχαν τοποθετήσει μόλις εκείνη τη στιγμή την μπαταρία. Ο ίδιος ζήτησε διευκρινίσεις, καθώς, όπως του είπαν, η μπαταρία παρέμενε μέσα στο κουτί της από την ημέρα που είχε παραληφθεί ο απινιδωτής.

Ο κ. Αδαμόπουλος σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν θυμόταν καν ποιο ακριβώς μοντέλο ή εξοπλισμό είχε αγοράσει το ιατρείο. Στη συνέχεια, τους ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως η συσκευή θα λειτουργούσε.

Όπως περιέγραψε, από εκείνο το σημείο και μετά η επικοινωνία ουσιαστικά σταμάτησε, χωρίς ωστόσο να τερματιστεί η τηλεφωνική γραμμή. Η κλήση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση και εκείνος άκουγε όσα συνέβαιναν στον χώρο. «Παρακαλώ; Παρακαλώ;», είπε ότι επαναλάμβανε, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσε μια ανδρική φωνή να του λέει: «Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε».

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Ο προμηθευτής ανέφερε ακόμη ότι αρχικά συνομίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και στη συνέχεια με τη γιατρό, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Όπως εξήγησε, το ιατρείο διέθετε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, δηλαδή μια συσκευή σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανθρώπους που δεν διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη συσκευή είχε αγοραστεί τον Ιούλιο του 2022. Ο κ. Αδαμόπουλος εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία για τη δυσλειτουργία της ενδέχεται να ήταν η μπαταρία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Όπως ανέφερε, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται περίπου στα τρία χρόνια, ενώ το ιατρείο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ζητήσει ποτέ την αντικατάστασή της.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr

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