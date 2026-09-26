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Πολλοί σύντροφοί της αδυνατούσαν να διαχωρίσουν την προσωπικότητά της από τον χαρακτήρα της Φιόνα Γκάλαχερ λόγω των σκηνών σεξουαλικού περιεχομένου.

Ένας άνδρας με πολιτικές φιλοδοξίες εξέφρασε ανησυχία ότι η σχέση τους θα έβλαπτε την καριέρα του εξαιτίας της δημόσιας εικόνας της.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη, καθώς προσπαθούσε παράλληλα να διαμορφώσει την προσωπική και καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Σήμερα η Ρόσουμ είναι παντρεμένη με τον Σαμ Εσμέιλ και δίνει προτεραιότητα στην οικογενειακή ζωή και τον επιμερισμό των υποχρεώσεων.

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Η πρωταγωνίστρια του «Shameless» αποκάλυψε ότι αρκετοί άνδρες με τους οποίους έβγαινε μπέρδευαν την ίδια με τον χαρακτήρα της σειράς – «Μου είπε ότι θέλει να γίνει πρόεδρος και φοβόταν ότι η σχέση μας θα έβλαπτε την καριέρα του»

Η Έμι Ρόσουμ μίλησε για πρώτη φορά με τόσο προσωπικό τρόπο για μια απρόσμενη συνέπεια που είχε ο ρόλος της στη σειρά «Shameless» στην ερωτική της ζωή.

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Η ηθοποιός υποδύθηκε τη Φιόνα Γκάλαχερ για εννέα σεζόν στην επιτυχημένη αμερικανική σειρά, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε αρκετές σκηνές γυμνού και σεξουαλικού περιεχομένου. Όπως αποκάλυψε, οι συγκεκριμένες σκηνές δεν έμεναν μόνο στην οθόνη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επηρέαζαν και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν άνδρες με τους οποίους έβγαινε.

Μιλώντας στη Μαρία Σαράποβα, στο podcast «Pretty Tough», η Ρόσουμ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είχε γίνει «αρκετά δύσκολη».

«Όλοι οι άνδρες με τους οποίους έβγαινα είχαν προκατασκευασμένες αντιλήψεις για το ποια ήμουν ή για το πώς ήμουν σεξουαλικά», είπε, εξηγώντας ότι αρκετοί δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν την Έμι Ρόσουμ από τη Φιόνα Γκάλαχερ.

Η ίδια χαρακτήρισε «παράξενη» αυτή τη σύγχυση, επισημαίνοντας ότι προσπαθούσε εκείνη την περίοδο να διαμορφώσει την ταυτότητά της τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνις.

«Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είσαι, βρίσκεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνης. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν όλες αυτές οι αντιλήψεις για εσένα που συνδέονται με το γεγονός ότι το σώμα σου είναι η τέχνη σου. Οι άνθρωποι μπορούν να μπερδευτούν», ανέφερε.

Υπήρξε, μάλιστα, ένα ραντεβού που η Ρόσουμ δεν έχει ξεχάσει. Ο άνδρας που είχε απέναντί της είχε πολιτικές φιλοδοξίες και της αποκάλυψε ότι ήθελε κάποια στιγμή να γίνει πρόεδρος.

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«Μου είπε: “Θέλω πραγματικά να γίνω κάποια μέρα πρόεδρος”. Κι εγώ του είπα: “Ουάου, αυτός είναι ένας σπουδαίος στόχος”», θυμήθηκε.

Η συζήτηση, όμως, πήρε σύντομα μια εντελώς διαφορετική τροπή, όταν εκείνος άρχισε να αναρωτιέται αν η σχέση του με την ηθοποιό θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική του καριέρα εξαιτίας των σκηνών στις οποίες είχε εμφανιστεί στο «Shameless».

«Μου είπε: “Αλλά αισθάνομαι ότι αν κατέβω για κάποιο αξίωμα και βγαίνω με κάποια που έχει εκτεθεί με τον τρόπο που έχεις εκτεθεί εσύ, πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για μένα;”»

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«Και σκέφτηκα: “Αυτή είναι μια τρελή συζήτηση που κάνουμε”», ανέφερε η Ρόσουμ.

Η σχέση τους δεν προχώρησε, ενώ η ηθοποιός έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Το 2017 παντρεύτηκε τον Σαμ Εσμέιλ, δημιουργό της σειράς «Mr. Robot», με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Μιλώντας για τον γάμο της, η Ρόσουμ περιέγραψε μια σχέση στην οποία οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις μοιράζονται μεταξύ τους.

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«Είμαστε πολύ ταιριαστοί. Η οικογένεια είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα και η δουλειά δεύτερη. Όταν ο ένας από τους δύο πρέπει να δουλέψει, ο άλλος αναλαμβάνει την οικογένεια», είπε.

«Όταν εγώ δουλεύω, βρίσκομαι σε περιοδεία ή γυρίζω μια ταινία, εκείνος αναλαμβάνει να πηγαίνει τα παιδιά και να τα παίρνει από το σχολείο».

Με πληροφορίες από το Unilad.com

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