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Μεγάλη είναι η προσέλευση των θαυμαστών της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, λίγες μόλις ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, με τις ουρές στις εισόδους να μεγαλώνουν όσο πλησιάζει η ώρα για τη μεγάλη μουσική βραδιά.

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Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00. Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, όπου θα παρουσιάσει ένα σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Το pre-show θα αναλάβει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί το καλοκαίρι, κυκλοφορώντας το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η μουσικός είχε επιλεγεί το 2009 από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».

Η ίδια είχε προαναγγείλει με ενθουσιασμό τη συμμετοχή της στη συναυλία της Άννας Βίσση, γράφοντας σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».

Οι οδηγίες για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Με δεδομένη την αυξημένη προσέλευση, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να φροντίσει να φτάσει έγκαιρα στον χώρο της συναυλίας.

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Μία από τις πιο εύκολες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, καθώς ο σταθμός «Ειρήνη» βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

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Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, κανονικά θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, ώστε να διευκολύνονται οι μετεπιβιβάσεις του επιβατικού κοινού.

Για τα άτομα με αναπηρία που μετακινούνται με αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ, με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Τι απαγορεύεται στον χώρο της συναυλίας

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο με μεγάλες τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4. Απαγορεύονται επίσης οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και ο επαγγελματικός εξοπλισμός βιντεοσκόπησης.

Στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται ακόμη αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Δεν επιτρέπονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη.

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Απαγορεύεται, τέλος, η μεταφορά laser, αλκοόλ και παράνομων ουσιών στον χώρο της συναυλίας.

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