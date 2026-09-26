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Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και το παιδί της απέφυγαν τον τραυματισμό επειδή βρίσκονταν στο εσωτερικό του οικήματος την ώρα του συμβάντος.

Η τριάντα εννέα ετών οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ενώ οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης του οχήματος από την αυλή παραμένουν δύσκολες λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της θέσης όπου ακινητοποιήθηκε.

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρι, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, βγήκε από την πορεία του και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στην αυλή μιας μονοκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, η 39χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί από τον δρόμο και να διανύσει περίπου 100 μέτρα στο κενό, προτού καταλήξει μέσα στον προαύλιο χώρο του σπιτιού.

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Η κατάληξη του αυτοκινήτου θα μπορούσε να είχε προκαλέσει πολύ πιο σοβαρή τραγωδία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται συνήθως η ιδιοκτήτρια της κατοικίας μαζί με το εννιάχρονο παιδί της.

Ωστόσο, μια συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική. Η ιδιοκτήτρια είχε τα γενέθλιά της και, την ώρα του ατυχήματος, βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με το παιδί της. Έτσι, τόσο η ίδια όσο και το εννιάχρονο παιδί παρέμειναν μακριά από την αυλή και γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος.

Η 39χρονη οδηγός τραυματίστηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, σε συνεργασία με διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και νοσηλεύεται. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ μετά το τροχαίο.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερα δύσκολη αποδεικνύεται η επιχείρηση απομάκρυνσης του αυτοκινήτου από την αυλή. Το όχημα έχει σφηνώσει σε μεγάλο βάθος μέσα στον προαύλιο χώρο, ενώ η έντονη κατηφορική κλίση της περιοχής και το δύσβατο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση ειδικού γερανού, ο οποίος θα μπορεί να προσεγγίσει το σημείο και να πραγματοποιήσει την ανέλκυση του αυτοκινήτου από την αυλή.