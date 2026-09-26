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Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο την εκτεταμένη διαρροή αερίου, αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημο πόρισμα για τα ακριβή αίτια.

Οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και σε πιθανές πηγές καυσίμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν προηγούμενες καταγγελίες για οσμή αερίου στην περιοχή πριν από το συμβάν.

Τα ευρήματα από τα συντρίμμια μεταφέρονται σε ειδικό χώρο για περαιτέρω αξιολόγηση, ενώ το κτίριο χαρακτηρίστηκε από ειδικούς ως ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω παλαιότητας.

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Τι ακριβώς προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που μετέτρεψε σε ερείπια το διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπων;

Αυτό είναι πλέον το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς ολοκληρώθηκε, έπειτα από περίπου 24 ώρες, η δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση των έξι θυμάτων από τα συντρίμμια.

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Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχε συγκεντρωθεί αέριο σε κλειστό χώρο και, μετά από ανάφλεξη, να προκλήθηκε η καταστροφική έκρηξη. Πρόκειται για το βασικό σενάριο που εξετάζεται μέχρι στιγμής, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει την αιτία.

Οι αυτοψίες και τα πρώτα ευρήματα έχουν στρέψει την έρευνα στις εγκαταστάσεις του κτιρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος όροφος, από όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να ξεκίνησε η έκρηξη. Τα συνεργεία αναζητούν μέσα στα συντρίμμια στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εάν υπήρξε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου, σε κάποια συσκευή ή σε άλλο σημείο του κτιρίου.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι, κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται:

η κατάσταση των εγκαταστάσεων του κτιρίου,

το ενδεχόμενο διαρροής από δίκτυο ή εσωτερική εγκατάσταση,

η πιθανή ύπαρξη φιαλών ή άλλων πηγών καυσίμου,

κάθε εύρημα που μπορεί να οδηγήσει στον ακριβή εντοπισμό της εστίας της έκρηξης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, προκειμένου να εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Όπως είπε, επικαλούμενος τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό μιας εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η οριστική απάντηση θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

«Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου»

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που εξετάζονται είναι εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από την έκρηξη.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, δήλωσε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε καταγραφεί κάποια καταγγελία προς την Πυροσβεστική για οσμή αερίου. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί πως η έκρηξη συνδέεται με διαρροή, αυτή ενδέχεται να εξελίχθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, ο κ. Δούκας ρωτήθηκε για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες. Όπως απάντησε, δεν είχε σχετική γνώση και σημείωσε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη. Η Πυροσβεστική, μέσω του Ανακριτικού Τμήματος και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, συλλέγει και αξιολογεί τα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας.

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Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Πίσω από την τεχνική έρευνα και τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται η ανείπωτη τραγωδία των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο είχε μισθωθεί για βραχυχρόνια διαμονή, βρίσκονταν τέσσερα άτομα. Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα και τον σύζυγό της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και την Έρις Τσάνι και τον σύζυγό της Φλορίν Χότζα.

Οι τρεις από τους τέσσερις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα. Ιδιαίτερα τραγική είναι η ιστορία της Φλορίντα Χότζα και του Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. Συγγενικό τους πρόσωπο είχε αναζητήσει πληροφορίες μέσω ανάρτησης στο Reddit, αναφέροντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος, ενώ στα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους.

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Σύμφωνα, επίσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, που βρίσκονταν μαζί τους στο διαμέρισμα, περίμεναν παιδί.

Τα άλλα δύο θύματα ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, αλλά και σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

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Λέκκας: «Η εικόνα μου θύμισε τη Βηρυτό»

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε ως ιδιαίτερα σοκαριστική, λέγοντας ότι του θύμισε την έκρηξη που είχε σημειωθεί στη Βηρυτό.

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Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι το κτίριο ήταν παλιό και κατασκευασμένο από τοιχοποιία και τούβλα, υλικά που, όπως εξήγησε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους την απαιτούμενη συνοχή.

Παράλληλα, συνεχάρη τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ για την υποδειγματική επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού. Σε ό,τι αφορά την ίδια την έκρηξη, τόνισε ότι τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου να αποτελεί ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η έρευνα πλέον περνά στην επόμενη φάση, με τα ευρήματα από τα συντρίμμια να αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς προηγήθηκε της φονικής έκρηξης.

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