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Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν στη χώρα για το ταξίδι του μέλιτος, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διαρροής αερίου από ελαττωματικούς λέβητες στις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, τα οποία κρίθηκαν προς το παρόν μη κατοικήσιμα από τα κλιμάκια της Πολεοδομίας.

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Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία της ΕΜΑΚ ανέσυραν τελικά νεκρά και τα έξι άτομα που αγνοούνταν, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα. Νεκροί είναι επίσης η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα.

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Οι τέσσερις συγκεκριμένοι άνθρωποι διέμεναν σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Από τους τέσσερις, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

Είχαν έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους, όπως αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο.

Συγγενής του ζευγαριού είχε αναρτήσει μήνυμα στο Reddit, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη τους, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι διαβατήρια με τα ονόματά τους είχαν εντοπιστεί μέσα στα συντρίμμια.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το κτίριο στην Πλάκα, το οποίο είχε καταρρεύσει περίπου 13 ώρες νωρίτερα, θεωρούνταν ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια του, τον Ίαν και τη Φλόριντα, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους.

Η Φλόριντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ

Την ίδια στιγμή, ακόμη πιο τραγική είναι η πληροφορία ότι το άλλο ζευγάρι που βρισκόταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί. Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, ηλικίας 77 ετών, ο οποίος ήταν βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.

Με την ανάσυρση και των έξι αγνοουμένων, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ΕΜΑΚ, αφήνοντας πίσω της έναν τραγικό απολογισμό έξι νεκρών από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην καρδιά της Αθήνας.

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Φλορίν Χότζα

Τα αναπάντητα ερωτήματα και τι ερευνούν οι αρχές

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται στο επίκεντρο της προανάκρισης. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις των ερευνών αφορά το ενδεχόμενο να υπήρχαν αυτόνομες παροχές στο κτίριο.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν εγκαταστάσεις στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος όροφος φέρεται να μην διέθετε αντίστοιχη σύνδεση.

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Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούσαν μικρούς λέβητες τοποθετημένους στα μπαλκόνια, ο κ. Χαρλαύτης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα στοιχεία που εξετάζονται. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή εάν στους συγκεκριμένους λέβητες υπήρξε κακή κατασκευή, ελαττωματική εγκατάσταση ή πλημμελής συντήρηση, παράγοντες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τη μοιραία διαρροή.

Το ενδεχόμενο διαρροής ενισχύεται και από καταθέσεις κατοίκων της περιοχής. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε στο ΕΡΤnews ότι υπήρξαν σχετικές αναφορές από πολίτες.

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«Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί», δήλωσε η κ. Δημογλίδου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική.

Αυτοψίες στα γύρω κτίρια – Εκτεταμένες ζημιές στη γειτονιά

Το ισχυρό ωστικό κύμα από την έκρηξη προκάλεσε σημαντικές καταστροφές και στη γύρω περιοχή. Κλιμάκια της Πολεοδομίας και του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών πραγματοποίησαν την πρώτη αυτοψία και διαπίστωσαν ότι τα γειτονικά κτίρια δεν είναι προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλαύτης, θα πραγματοποιηθεί νέος, συμπληρωματικός έλεγχος την ερχόμενη εβδομάδα, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο.

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Οι επιπτώσεις της έκρηξης έχουν επεκταθεί σε ακτίνα τριών οικοδομικών τετραγώνων. Έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, δευτερεύουσες ζημιές σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σπασμένα παράθυρα, τζάμια και παντζούρια.

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Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει οργανωμένη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και αποζημιώσεων, ο κ. Χαρλαύτης τόνισε ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η εξακρίβωση των αιτιών της έκρηξης. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, θα εξεταστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, σημειώνοντας: «Η δημοτική αρχή είναι πάντα δίπλα στους δημότες, οπότε θα κάτσουμε με ηρεμία μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να βοηθήσουμε».

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