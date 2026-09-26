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Το περιστατικό αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, καθώς προηγήθηκε έντονη οσμή στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Εγκαταστάσεων τόνισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων συντήρησης για την αποφυγή αντίστοιχων ατυχημάτων.

Η ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση την καθιέρωση υποχρεωτικής συντήρησης στις κατοικίες για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Η έλλειψη κρατικού ελέγχου και το περιορισμένο προσωπικό καθιστούν δύσκολη την έγκαιρη συντήρηση του μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων που υπάρχουν.

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Συναγερμό προκάλεσε στις αρχές η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία έντονη οσμή που παρέπεμπε σε υγραέριο ή φυσικό αέριο, φέρεται να έγινε αντιληπτή στην περιοχή της Πλάκας, λίγο πριν την ισχυρή έκρηξη. Μέχρι στιγμής, το περιστατικό της έκρηξης φέρεται να αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

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«Σήμα κινδύνου» από τους Τεχνικούς Εγκαταστάσεων

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό στην Πλάκα, που ενδέχεται να σχετίζεται με την διαρροή φυσικού αερίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Εγκαταστάσεων (ΠΟΕΤΕΚ), Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στη HuffPost, κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης.

Αρχικά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ επεσήμανε ότι το φυσικό αέριο δεν είναι βραδύκαυστο, ούτε άκαυστο. Αντίθετα, πρόκειται για ένα αέριο που όταν συναντάται μέσα σε κλειστό χώρο, μπορεί να προκαλέσει κανονική έκρηξη.

«Είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και μπορεί να διοχετευτεί στην ατμόσφαιρα. Για να γίνει έκρηξη, λοιπόν, κάπου έχει εγκλωβιστεί», είπε χαρακτηριστικά. «Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν κάνουμε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, υπάρχει μελέτη και υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Δεν μπαίνει έτσι το φυσικό αέριο», τόνισε.

Στην συνέχεια, ο Γ. Καλύβας στάθηκε στους επιτοίχιους λέβητες που συναντώνται στα μπαλκόνια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, εάν το αέριο διαφύγει, θα διοχετευτεί στην ατμόσφαιρα και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα υπάρξει κάποιο απρόοπτο.

Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που είναι στα λεβητοστάσια. Όπως τόνισε ο Γ. Καλύβας, «από τη στιγμή που τηρούνται οι ετήσιες διαδικασίες συντήρησης, καθώς και εκείνες που προβλέπονται να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, σε αυτήν την περίπτωση δεν τίθεται κανένα θέμα ασφαλείας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΤΕΚ, «μέσα στα λεβητοστάσια υπάρχουν ανιχνευτές. Στην είσοδο της πολυκατοικίας, υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας αερίου. Αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ζημιά από το αέριο».

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Στα 70-80 ευρώ το κόστος μίας συντήρησης

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ υποστηρίζει ότι οι συντηρήσεις είναι υποχρεωτικές, σε ετήσια βάση. «Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από το κράτος, δεν βγαίνουν πλέον συνεργεία όπως έκαναν πιο παλιά, για να έλεγχουν τις εγκαταστάσεις».

Για την περίπτωση της έκρηξης στην περιοχή της Πλάκας και με αφορμή την ύπαρξη διαμερίσματος Airbnb εντός της πολυκατοικίας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ αναφέρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συντηρήσεις στα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ανεπαρκείς, παρά το γεγονός ότι το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 70 έως 80 ευρώ.

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες, μπορούν να κάνουν κάποιο λάθος, που ενδέχεται να έχει οδυνηρά αποτελέσματα, ο Γ. Καλύβας απάντησε καταφατικά, εφόσον δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. «Μπορεί να έχει λήξει ο ανιχνευτής σας και να μην τον έχετε αντικαταστήσει. Αυτή δεν είναι γκάφα του καταναλωτή;».

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Ακολούθως πρόσθεσε: «Μπορεί και ο ίδιος (ο καταναλωτής) να έχει καταλάβει μια οσμή και να μην κάνει κάτι γι’ αυτό. Μπορεί να έχει κουζίνα φυσικού αερίου χωρίς καμία προϋπόθεση διάταξης να φεύγει το αέριο προς την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι επικίνδυνο», είπε.

«Πρέπει καταρχάς να κατασταλάξουμε. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Τότε είναι πολύ πολύ δύσκολο να γίνει το παραμικρό. Κάθε καταναλωτής, αν τηρεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή συντηρεί το μηχανήμα του, η επικινδυνότητα είναι μηδαμινή».

«Ανεξέλεγκτη» η κατάσταση στην επαρχία

Σύμφωνα με τον Γ. Καλύβα, η ΠΟΕΤΕΚ μετά από μία συνάντηση στο Υπουργείο με κυβερνητικά στελέχη, χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτη» την κατάσταση που επικρατεί στην επαρχία. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ υποστήριξε ότι ο κίνδυνος ατυχήματος στην επαρχία είναι σημαντικός, προσθέτοντας ότι μέλη της Ομοσπονδίας συνδράμουν σε πολλές φωτιές – εκρήξεις, μέσα σε ένα έτος

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Την ίδια στιγμή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προτάσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει υποχρεωτική συντήρηση στις κατοικίες. Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίζουν σαν αποδεικτικό ότι πραγματοποιήθηκε συντήρηση στον χώρο τους, προκειμένουν να παραλάβουν ποσότητες υγραερίου ή φυσικού αερίου.

Τέλος, ο Γ. Καλύβας έθιξε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, εξαιτίας της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού. «Οι κεντρικές εγκαταστάσεις είναι πάνω από 1.350.000 στην Αττική. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Οι συνάδελφοι που συντηρούν τα μηχανήματα είναι λίγοι. Με λίγα λόγια, πριν ξεκινήσει η περίοδος του χειμώνα, πρέπει να γίνει τη συντήρηση, να ελέγξει κάποιος τεχνικός, να δει ότι όλα βαίνουν καλώς. Φταίει και το κράτος για αυτό που συμβαίνει. Γιατί; Επειδή δεν σας έχει δώσει καμία οδηγία».

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