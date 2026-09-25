Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο προκάλεσε την κατάρρευσή του και έθεσε υπό διερεύνηση την ασφάλεια των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Οι καταναλωτές φέρουν την ευθύνη για τη συντήρηση των συσκευών και των σωληνώσεων, η οποία πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά από αδειοδοτημένους τεχνικούς.

Οι συσκευές απαιτούν ετήσια συντήρηση με έκδοση φύλλου καύσης, ενώ το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να ελέγχεται υποχρεωτικά κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν τον σωστό αερισμό των χώρων και τη στεγανότητα των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων προς αποφυγή κινδύνων.

Σε περίπτωση ανάγκης που αφορά το δίκτυο διανομής, οι καταναλωτές μπορούν να καλούν όλο το εικοσιτετράωρο τη σχετική γραμμή της εταιρείας.

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Στο επίκεντρο επανέρχεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευσή του.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η Enaon EDA πραγματοποιεί ελέγχους στο σημείο. Με αφορμή το περιστατικό, η εταιρεία υπενθυμίζει στους καταναλωτές τις βασικές υποχρεώσεις τους για τη συντήρηση και τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

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Όπως επισημαίνεται, η ευθύνη για την καλή κατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών φυσικού αερίου ανήκει στον καταναλωτή. Οι εργασίες συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από αδειοδοτημένους τεχνικούς.

Μία φορά τον χρόνο η συντήρηση των συσκευών

Οι συσκευές φυσικού αερίου πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός εάν ο κατασκευαστής προβλέπει συχνότερο έλεγχο.

Η συντήρηση πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης ή μηχανικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκδίδεται το προβλεπόμενο φύλλο καύσης, το οποίο παραδίδεται στον καταναλωτή και πρέπει να διατηρείται.

Κάθε τέσσερα χρόνια ο έλεγχος των σωληνώσεων

Υποχρεωτικός είναι και ο επανέλεγχος του δικτύου σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της οικιακής εγκατάστασης, ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια.

Ο έλεγχος διενεργείται από αρμόδιους εργοδηγούς υδραυλικούς ή μηχανικούς και συνοδεύεται από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

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Το πιστοποιητικό ελέγχου και το φύλλο καύσης θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του καταναλωτή.

Προσοχή στον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον αερισμό των χώρων όπου λειτουργούν συσκευές φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Enaon EDA, δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στα ανοίγματα αερισμού που μπορεί να περιορίσει την απαραίτητη παροχή αέρα.

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Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται τακτικά το σύστημα απαγωγής καυσαερίων, ώστε να διαπιστώνεται ότι:

δεν έχει φράξει από φωλιές ή άλλα αντικείμενα,

διατηρεί τη δομική του ακεραιότητα,

παραμένει στεγανό, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό του κτιρίου,

οι φθαρμένοι καπναγωγοί και οι καπνοδόχοι αντικαθίστανται εγκαίρως.

Ποιος έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση

Η Enaon EDA είναι αρμόδια για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο μέχρι και τον μετρητή.

Από το σημείο αυτό και μετά, την ευθύνη για την καλή κατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης, την ορθή λειτουργία των συσκευών και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών έχει ο καταναλωτής.

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Η εταιρεία πραγματοποιεί επίσης δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει εάν υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα συντήρησης και εάν τηρούνται οι τεχνικοί κανονισμοί.

Η 24ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση προβλήματος που αφορά την ασφάλεια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με την Enaon EDA στο 800 11 87878.

Η εταιρεία υπενθυμίζει παράλληλα ότι οποιαδήποτε εργασία στην εσωτερική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από αδειοδοτημένους επαγγελματίες.

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