Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους διεθνώς προκαλεί ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, απειλώντας να αυξήσει σημαντικά τις τιμές στα καύσιμα θέρμανσης και την ηλεκτρική ενέργεια.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα δύο ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσής του τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, η αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό επιβαρύνει ήδη τον πληθωρισμό, ο οποίος ανήλθε στο 3,8% τον Αύγουστο.

Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές, δημιουργώντας κινδύνους για περαιτέρω ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ.

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Πριν ακόμη ανάψουν τα καλοριφέρ, η ακρίβεια επιστρέφει με νέες πιέσεις, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει ήδη το πετρέλαιο, τους λογαριασμούς και απειλεί να περάσει για ακόμη μία φορά στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Ο χειμώνας κάνει την εμφάνισή του με το πετρέλαιο να πλησιάζει τα 110 δολάρια το βαρέλι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να κινείται στην περιοχή των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας να καταγράφουν νέες έντονες αυξήσεις. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τις θαλάσσιες μεταφορές και ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο σκηνικό, όπου ακόμη και μία νέα διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων.

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Πετρέλαιο θέρμανσης: Μια ανάσα από τα 2 ευρώ

Το πρώτο μεγάλο τεστ για τα νοικοκυριά έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα στις διεθνείς αγορές, η μέση πανελλαδική τιμή εκκίνησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού πετρελαίου.

Για ένα νοικοκυριό που θα χρειαστεί να προμηθευτεί 1.000 λίτρα, το κόστος θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 1.900 ευρώ, έναντι περίπου 1.100 ευρώ στην έναρξη της περυσινής περιόδου, εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραμείνουν.

Αντίστοιχα, αυξημένες είναι οι ανησυχίες και για το φυσικό αέριο. Παράγοντες της ενεργειακής αγοράς δεν αποκλείουν το ευρωπαϊκό TTF να κινηθεί ακόμη και προς τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εάν η ζήτηση για θέρμανση αυξηθεί και ταυτόχρονα δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα.

Η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα και τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του ρεύματος έφτασε τα 183,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η μέση τιμή στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ήταν πάνω από 17% υψηλότερη σε σχέση με τον Αύγουστο.

Ο πληθωρισμός έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα

Οι πιέσεις δεν αποτελούν πλέον απλώς ένα πιθανό σενάριο για τους επόμενους μήνες. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε βασικές κατηγορίες δαπανών που δύσκολα μπορούν να περιορίσουν τα νοικοκυριά.

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Το κόστος της στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι μεταφορές κατά 7,7%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι αυξήσεις σε επιμέρους ενεργειακά προϊόντα: το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 40,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, το ντίζελ κίνησης κατά 30,6% και η βενζίνη κατά 15,3%.

Μόνο μέσα σε έναν μήνα, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, το φυσικό αέριο κατέγραψε άνοδο 13,5%, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 1,5%.

Και το πρόβλημα δεν σταματά στον λογαριασμό της ενέργειας.

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Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς επηρεάζει τις μεταφορές, την ψύξη και θέρμανση, την παραγωγή, τις συσκευασίες, αλλά και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και των καταστημάτων.

Έτσι, μια νέα ενεργειακή ανατίμηση μπορεί με χρονική καθυστέρηση να εμφανιστεί ξανά στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αυξάνοντας το κόστος των τροφίμων και των βασικών ειδών διαβίωσης και διατηρώντας την ακρίβεια στο επίκεντρο των πιέσεων για τα νοικοκυριά.

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