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Καλπάζουν ξανά οι τιμές του πετρελαιου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών καθώς μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Ιουλίου, με το ράλι να δείχνει ανθεκτικό μετά την κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Επίσης, άλμα καταγράφει και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, του οποίου τα συμβόλαια διαπραγματεύονται στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος ήρθε καθως κορυφαίοι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μ.Ρούμπιο προειδοποιούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της θητείας του στην αμερικανική προδρία το 2029 ενώ ο ίδιος υπόσχεται λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο.

Στο μεταξύ, το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες παρά και τον οικονομικό πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ σε βάρος του.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει επίσης πως κατάφερε να ανοικοδομήσει τις πυραυλικές της δυνατότητες και θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Κόλπου εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τις δικές της επιθέσεις.

Οι δε εχθροπραξίες έχουν ενταθεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες με τις ΗΠΑ να στοχοποιούν και να καταστρέφουν ιρανικά δεξαμενόπλοια και το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθώς και να στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις σε χώρες τη Μέσης Ανατολής.