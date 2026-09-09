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Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, με τις ιορδανικές δυνάμεις να αναφέρουν την επιτυχή αναχαίτιση 18 εξ αυτών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά δεξαμενόπλοια σε κάθε απόπειρα επίθεσης κατά των πολεμικών τους πλοίων.

Το Ιράν απείλησε με στοχοποίηση πετρελαιοφόρων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματα να εγκαταλείψουν άμεσα τα σκάφη τους για λόγους ασφαλείας.

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Με την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων στην περιοχή του Κόλπου απάντησε ο αμερικανκός στρατός στις για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο ημέρες.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι επιτέθηκε επίσης εναντίον 10 πλοίων καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ μέσω «απαγορευμένης και ανασφαλούς» διαδρομής με αμερικανική «υποστήριξη».

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Στο μεταξύ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα, μετά την ανακοίνωση πως καταστράφηκαν πέντε στην περιοχή του Κόλπου, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολεμικού πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», «νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

Από την πλευρά του το Ιράν απειλεί τις χώρες της Κόλπου και συγκεκριμένα προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ναυτικό των Φρουρών κάλεσε τα πληρώματα των πλοίων να εγκαταλείψουν άμεσα τα σκάφη τους.

SECRETARY RUBIO: Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and every time they try to do that, they're going to lose tankers. pic.twitter.com/IFo46Vh9GR — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

«Υπό το φως των εγκλημάτων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού, ο οποίος στοχοποίησε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιούμε τα πληρώματα όλων των τάνκερ σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν (…) να τα εγκαταλείψουν αμέσως, είτε είναι αγκυροβολημένα είτε σε λιμάνια, διότι θα γίνουν στόχοι», ανέφερε η ανακοίνωση.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που διεξήγαγε ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στο πλαίσιο (…) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

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«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.

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