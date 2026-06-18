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Σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης παρουσιάζει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κίνηση των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκε αισθητά λίγες μόλις ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, που είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τρία σαουδαραβικά σουπερτάνκερ, μεταφέροντας συνολικά περίπου έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν την Πέμπτη τα Στενά του Ορμούζ, πραγματοποιώντας τις μεγαλύτερες εξαγωγές μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού των τελευταίων εβδομάδων. Την ίδια στιγμή, αρκετά πλοία που κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης κινούνταν με απενεργοποιημένους αναμεταδότες, άρχισαν και πάλι να εμφανίζουν τη θέση τους.

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Strait of Hormuz ship traffic looks totally normal today. pic.twitter.com/8OkYeTctDs — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) June 18, 2026

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, η Σαουδική Αραβία είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών της μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η ουσιαστική παύση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ είχε εγκλωβίσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.

Θετικά μηνύματα έρχονται και από την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το δεξαμενόπλοιο LNG «Mraikh», που συνδέεται με την QatarEnergy και διαχειρίζεται η γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping, εξήλθε από τον Κόλπο μέσω των Στενών μεταφέροντας φορτίο από το Κατάρ προς το Πακιστάν. Πρόκειται για ένα από τα μόλις 15 πλοία LNG που έχουν αναχωρήσει από τον Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο «Tong Lin Wan», υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, διέσχισε επίσης τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό τη Σιγκαπούρη, μεταφέροντας νάφθα από τα διυλιστήρια Ruwais των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ίδια ώρα, το πλοίο «Ye Chi» κινήθηκε στην περιοχή κοντά στο ιρανικό νησί Λαράκ, χωρίς όμως να συνεχίσει την πορεία του.

Επιπλέον, τρία δεξαμενόπλοια φόρτωναν πετρέλαιο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός των Στενών, με δύο από αυτά να έχουν ήδη αποπλεύσει με προορισμό την Ευρώπη. Η Φουτζάιρα είχε βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά τη σαφή αύξηση της κινητικότητας, στελέχη της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς διατηρούν επιφυλάξεις. Η INTERTANKO, που εκπροσωπεί ανεξάρτητους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων διεθνώς, ζήτησε σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την άμεση έναρξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως τα πλοία δεν θα βρεθούν ξανά στο στόχαστρο επιθέσεων.

Ανάλογη στάση υιοθέτησε και η Lloyd’s Market Association του Λονδίνου, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα προς διευκρίνιση, όπως οι κυρώσεις, η νομοθεσία περί τρομοκρατίας και τα τέλη διέλευσης.

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η πλήρης επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα προπολεμικά επίπεδα θα απαιτήσουν χρόνο και προσεκτικούς χειρισμούς.