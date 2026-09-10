Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται προειδοποιήσεις από κορυφαίους αξιωματούχους ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί έως το τέλος της προεδρικής του θητείας το 2029.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει δημόσια ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την αποδοχή συγκεκριμένων ιρανικών όρων για την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, ενώ συνεχίζονται οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και οι ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας παρέπεμψε το ιρανικό ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από την πλευρά της Τεχεράνης.

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Προειδοποιήσεις πως έτσι όπως εξελίσσεται η σύγρουση με το Ιράν η παρούσα κατάσταση μπορεί να παραταθεί ακομη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας, δηλαδή το 2029 δέχεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στις συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν επισημάνει στον Τραμπ ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τον οικονομικό πόλεμο, τον ναυτικό αποκλεισμό και τις υπόλοιπες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση της σύγκρουσης ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται την στιγμή που ο Τραμπ για μια ακόμη φορά την Τετάρτη είπε σε δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Συγκεκριμένα υποστήριξε πως θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί, οι οποίοι «δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα», προσπαθούν «απεγνωσμένα» να επηρεάσουν την έκβαση των εκλογών στις ΗΠΑ, υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνιζαν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η Ουάσιγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν κι αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις του.

Ο δε ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός του οποίου συμμετείχε στην πρώτη φάση του πολέμου από τα τέλη Φεβρουαρίου, διαβεβαίωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. «Μένει ακόμη δουλειά να γίνει», πάντως «το κύριο καθήκον είναι να ανατραπεί το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν» και «είμαστε πολύ κοντά» στην εκπλήρωση του στόχου αυτού, δήλωσε –λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες για τη δική του πολιτική επιβίωση βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.

Απαρίθμησαν: να «απέχει από οποιαδήποτε νέα απειλή», να «αποσύρει τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο», να «βάλει τέλος στον αποκλεισμό της Υεμένης», να «αποδεσμεύσει τους παγωμένους ιρανικούς πόρους (αξίας) 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων» και να «αποφύγει οποιαδήποτε ανάμιξη στις πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες» της χώρας.

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Ενώ το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας πυροδοτεί για δεκαετίες εντάσεις ανάμεσα στο Ιράν και τη Δύση, το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) ανέφερε πως εντείνονται οι κατασκευαστικές εργασίες τον τελευταίο χρόνο στο όρος Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της ιρανικής επικράτειας, όπου οι ΗΠΑ υποπτεύονται ότι θα φιλοξενηθεί υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση — ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει πως μπορεί να βομβαρδιστεί το όρος το προσεχές διάστημα.

Χθες, το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ψήφισε υπέρ της παραπομπής του ιρανικού φακέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξαιτίας της «αθέτησης» υποχρεώσεων της Τεχεράνης.

Νέες επιθέσεις και ζημιές σε αμερικανικά μαχητικά στην Ιορδανία

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Στο μεταξύ το Ιράν ανακοίνωσε Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε πάνω από δέκα πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζκι ανήγγειλε ότι προσεχώς θα επεκτείνει, πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας, τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία για να περάσουν.

News: Multiple American military aircraft suffered damage in strikes overnight on Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, sources told @JimLaPorta and me. One A-10 Thunderbolt, known as the Warthog, was struck and left with a missing wing. Roughly eight F-15s sustained light damage… — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 10, 2026

Η Τεχεράνη δικαιολόγησε τις επιθέσεις αυτές κάνοντας λόγο περί αντιποίνων στους αμερικανούς βομβαρδισμούς της Τρίτης εναντίον πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και προειδοποίησε εκ νέου τον εχθρό της. «Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων (…) αποτελούν (…) προφανή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο το δικαίωμα στη «νόμιμη άμυνα».

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Επίσηις, πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ένα αμαερικανικό A-10 Thunderbolt, γνωστό ως «Warthog», φέρεται να χτυπήθηκε και να υπέστη σοβαρές ζημιές, με ένα από τα φτερά του να έχει αποκολληθεί.

Παράλληλα, περίπου οκτώ μαχητικά F-15 υπέστησαν ελαφρύτερες ζημιές, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν εκ νέου σε επιχειρησιακή λειτουργία.

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Κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυραύλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα.

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