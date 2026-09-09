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Η μητέρα υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί μια θρεπτική εναλλακτική λύση απέναντι στις παραδοσιακές τούρτες που περιέχουν ζάχαρη και αλεύρι.

Η δημοσίευση του βίντεο δίχασε τους χρήστες, καθώς πολλοί επέκριναν την ασυνήθιστη εμφάνιση και τα υλικά του γλυκίσματος, συγκρίνοντάς το με τροφή για ζώα.

Αντίθετα, ορισμένοι ακόλουθοι επαίνεσαν τη δημιουργικότητα της influencer και την επιλογή της να προσφέρει στο παιδί της ένα θρεπτικό γεύμα.

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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα social media μια influencer μητέρα, όταν αποκάλυψε την ασυνήθιστη τούρτα που ετοίμασε για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της. Η 38χρονη Μπρίτζετ Λεβίν, η οποία μοιράζεται διαδικτυακά συνταγές και ιδέες για θρεπτικές βρεφικές τροφές, επέλεξε να αποφύγει την παραδοσιακή τούρτα με ζάχαρη και αλεύρι.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, κόβει ένα καρπούζι και στη συνέχεια απλώνει στην κορυφή του ψημένο μεδούλι, χρησιμοποιώντας το ως γλάσο. Το μεδούλι ψήθηκε και στη συνέχεια χτυπήθηκε μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη υφή.

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«Αρνήθηκα να φτιάξω στο μωρό μου μια τούρτα γενεθλίων γεμάτη ζάχαρη και αλεύρι… έτσι έβαλα μεδούλι πάνω σε καρπούζι σαν γλάσο», έγραψε η ίδια.

«Έβαλα μεδούλι ως γλάσο στην τούρτα των γενεθλίων της και την καταβρόχθισε! Έψησα και χτύπησα το μεδούλι μέχρι να γίνει αρκετά κρεμώδης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γλάσο. Απλό και θρεπτικό για το αναπτυσσόμενο σώμα της».

Παρά την ασυνήθιστη εμφάνιση και τα υλικά, το μικρό κορίτσι φαίνεται να απολαμβάνει την «τούρτα», τρώγοντάς την με ενθουσιασμό.

Το μεδούλι των οστών είναι ένας μαλακός, λιπώδης ιστός στο εσωτερικό των οστών των ζώων και περιέχει λιπαρά, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Ωστόσο, η επιλογή της influencer προκάλεσε έντονα σχόλια, με ορισμένους χρήστες να χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα ακόμη και ως κάτι που «μοιάζει σαν φαγητό σκύλου».

Η τούρτα που δίχασε το διαδίκτυο

Η ασυνήθιστη επιλογή της Μπρίτζετ Λεβίν δεν έπεισε μεγάλο μέρος του κοινού, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την τούρτα που δημιούργησε για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της.

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«Κάνεις πλάκα, έτσι δεν είναι;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος δεν έκρυψε την έκπληξή του: «Τι στο διάολο; Καρπούζι και χτυπημένο μεδούλι! Αυτό είναι κάτι που ταΐζεις έναν σκύλο, μια αρκούδα ή έναν δεινόσαυρο».

Τα σχόλια συνεχίστηκαν στο ίδιο ύφος, με έναν ακόμη ακόλουθο να σημειώνει: «Είμαι απόλυτα υπέρ της υγιεινής διατροφής, αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με ένα γεύμα γενεθλίων για ηλικιωμένο σκύλο». Άλλος χρήστης σχολίασε με χιούμορ: «Είμαι τόσο χαρούμενος που οι γονείς μου δεν είχαν ίντερνετ».

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Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. Κάποιοι ακόλουθοι υπερασπίστηκαν την ιδέα της influencer και επαίνεσαν τη δημιουργικότητα και τις μαγειρικές της ικανότητες.

«Καταπληκτικό, πρέπει να το κρατήσεις ως οικογενειακή συνταγή», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι ιδανικό για ένα μωρό που μεγαλώνει».

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