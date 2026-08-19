Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες επισκέπτες συνέρρευσαν στο ορεινό καταφύγιο Φρειδερίκος Αύγουστος στις Άλπεις προκειμένου να δοκιμάσουν παραδοσιακά γλυκά κράπφεν μετά από σχετική προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μαζική προσέλευση προκάλεσε συνωστισμό στο σημείο και αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού που καθορίζεται από ψηφιακές αναρτήσεις.

Εκπρόσωποι ορεινών ενώσεων υποστηρίζουν ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων κατευθύνουν πλήθη σε τοποθεσίες φυσικού κάλλους, υποβαθμίζοντας τον χαρακτήρα του ορεινού περιβάλλοντος.

Εργαζόμενοι στο κατάλυμα ανέφεραν πως η κατάσταση έγινε χαοτική και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την αλλοίωση της ηρεμίας που επικρατούσε επί δεκαετίες.

Το φαινόμενο του τουρισμού που τροφοδοτείται από την εικόνα θεωρείται από ειδικούς ως παράγοντας που διαβρώνει τον σεβασμό προς το βουνό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν ένα ορεινό καταφύγιο στους Δολομίτες, μια εντυπωσιακή οροσειρά των Άλπεων στη βορειοανατολική Ιταλία. Όχι όμως για την μαγευτική θέα αλλά προς αναζήτηση ενός γλυκού με κρέμα. Και η μαζική εισβολή τους αναζωπυρωσε την συζήτηση για τον τουρισμό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επισκέπτες συνέρρευσαν μαζικά στο καταφύγιο Φρειδερίκος Αύγουστος —το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.300 μέτρων, ανάμεσα στο Κολ Ροντέλα και το Πάσσο Σέλλα στην στην κοιλάδα Βαλ ντι Φάσσα.

Advertisement

Advertisement

Κάποιοι, μάλιστα, φέρεται να ξύπνησαν τα χαράματα ή να κατασκήνωσαν εκεί από το προηγούμενο βράδυ, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν ένα φρεσκοψημένο κράπφεν (ένα παραδοσιακό γερμανικό γλυκό παρόμοιο με ντόνατ), προτού εξαντληθούν τα αποθέματα.

Το ενδιαφέρον τους κίνησαν food bloggers, οι οποίοι είχαν προωθήσει τα συγκεκριμένα γλυκά —που κοστίζουν έως και 4 ευρώ το καθένα— μέσα από βίντεο όπου τα απολάμβαναν έχοντας ως φόντο την συγκριμένη περιοχή προκαλώντας έτσι τεράστιες ουρές στο στενό μονοπάτι που οδηγούσε στο κατάλυμα.

Αντί να αποθαρρύνουν το πλήθος, οι ουρές προσέλκυσαν ακόμη περισσότερο κόσμο, αφού οι εικόνες από το όλο σκηνικό κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο.

«Ήρθαμε μόνο γι’ αυτό», δήλωσε ένας επισκέπτης στο Rai News, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τους προσέλκυσε μια ανάρτηση στο Instagram για τα κράπφεν, η οποία συνοδευόταν από «θεϊκή μουσική».

Ένα άτομο που εργάζεται στο καταφύγιο, αλλά θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι το κατάλυμα παρασκευάζει τα συγκεκριμένα γλυκά εδώ και 30 χρόνια χωρίς φασαρία, και επέρριψε την ευθύνη στους influencers για τη δημιουργία μιας «χαοτικής» κατάστασης. «Δεν μας αρέσει αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Το ίδιο υποστηρίζουν και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τις ιταλικές ορεινές κωμοπόλεις.

Το ζήτημα δεν είναι τα κράπφεν, δήλωσαν, αλλά οι αλγόριθμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταστρέφουν το ορεινό περιβάλλον κατευθύνοντας πλήθη σε τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Advertisement

«Τα βουνά δεν είναι παιδική χαρά», δήλωσε ο Μάρκο Μπουσόνε , πρόεδρος της Uncem (της εθνικής ένωσης ορεινών κοινοτήτων), μιλώντας στον διαδικτυακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Fanpage.

Ο Φρανσέσκο Αμπρουσκάτο, πρόεδρος του παραρτήματος του Ιταλικού Αλπικού Συλλόγου στο Βένετο, δήλωσε στο Vita.it ότι ο τουρισμός που καθορίζεται από την εικόνα (image-driven tourism) διαβρώνει το πραγματικό πνεύμα του βουνού. «Το κύριο πρόβλημα είναι όσοι επισκέπτονται τα βουνά χωρίς να τα γνωρίζουν ή να τα σέβονται», είπε.

«Μέχρι πριν από πέντε ή έξι χρόνια, δεν βλέπαμε φαινόμενα υπερτουρισμού σε συγκεκριμένα σημεία ή χρονικές στιγμές στις Δολομίτες. Τώρα υπάρχουν εμβληματικές τοποθεσίες όπου δεν είναι πλέον δυνατόν να απολαύσει κανείς την ομορφιά, καθώς περιβάλλεται από δεκάδες ανθρώπους που βγάζουν selfies και βρίσκονται εκεί αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο».

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 στο Ροκαράσο, μια κωμόπολη στα βουνά του Αμπρούτσο, όταν πλήθη επισκεπτών κατέκλυσαν το θέρετρο, αφού μια σταρ του TikTok προώθησε βίντεο με την ίδια στις πίστες σκι της περιοχής.

Advertisement