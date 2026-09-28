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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η κίνηση του Ρομπέρτο Βανάτσι, πολιτικού αντιπάλου της Τζιόρτζια Μελόνι και ηγέτη της παράταξης Futuro Nazionale, να δημοσιεύσει μια ψηφιακά τροποποιημένη φωτογραφία με AI, η οποία απεικονίζει τη βουλευτή Ματίλντε Σιρακούζανο με αποκαλυπτικό ντεκολτέ.

Στην φωτογραφία, ο Βανάτσι, μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, αφαίρεσε το λευκό τοπ που φορούσε η 41χρονη Σιρακουζάνο μέσα από το σακάκι της, ενώ διακρίνεται ένα μαύρο τοπ που αφήνει ακάλυπτο μεγαλύτερο μέρος του στήθους της. Όπως είναι αναμενόμενο, μία τέτοια σεξιστική ανάρτηση προκάλεσε κατακραυγή από πρόσωπα της ιταλικής δημόσιας σκηνής.

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Matilde Siracusano e la foto ritoccata: «Mi hanno levato la maglietta. E Vannacci che la pubblica si qualifica da solo» https://t.co/8PaokDC1zf — Corriere della Sera (@Corriere) September 27, 2026

«Για όλα υπάρχει ένα όριο»

Η Σιρακούζανο, η οποία είναι μέλος του κόμματος Forza Italia, ενός από τα τρία κόμματα που απαρτίζουν την κυβερνητική συμμαχία της Μελόνι απάντησε δημοσίως στον πολιτικό της αντίπαλο, τονίζοντας πως «για όλα υπάρχει ένα όριο». Η ίδια εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του Βανάτσι.

Έχω συνηθίσει στις σεξιστικές επιθέσεις και έχω γερές πλάτες, αλλά ειλικρινά αυτό δεν έχει προηγούμενο. Είναι πραγματικά αηδιαστικό Το να γδύνεις μια γυναίκα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης — με ποιες ακριβώς από τις αξίες σου συνάδει; Αγαπητέ Βανάτσι, προκειμένου να εξασφαλίσεις μερικές επιπλέον ψήφους, ξεπέρασες κάθε κόκκινη γραμμή. Είναι χυδαίο και ακόμη πιο καταδικαστέο και σοβαρό όταν αυτός που το κάνει είναι πολιτικός ηγέτης».

Είναι επίσης σύντροφος του Ρομπέρτο Οκιούτο, περιφερειάρχη της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία, όπου μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας έχει στηθεί επαναληπτική κάλπη, στην πρώτη εκλογική μάχη του κόμματος του Βανατσί. Ο Βανάτσι πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία στην περιοχή υπέρ του υποψηφίου του κόμματός του.

«Όποιος αισθάνεται την ανάγκη να αλλάξει ψηφιακά το σώμα μιας γυναίκας για πολιτικούς σκοπούς, έχει ήδη χάσει πριν καν ξεκινήσει. Αυτή δεν είναι η κεντροδεξιά με την οποία ταυτίζομαι, και δεν πιστεύω ότι είναι αυτή με την οποία ταυτίζονται οι Ιταλοί», δήλωσε ο Ρομπέρτο Οκιούτο.

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Ο αντιπροέδρος της κυβέρνησης Μελόνι και υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έκανε λόγο για «χυδαία και απαράδεκτη ανάρτηση».

Ο Βανάτσι υποστήριξε ότι δεν τροποποίησε ο ίδιος ψηφιακά τη φωτογραφία της Σιρακούζανο, αλλά ότι την αναδημοσίευσε από ένα ιστολόγιο με την ονομασία Iacchite.

Η Telegraph σημειώνει ότι ο Βανάτσι αναρτά συχνά στα social media επεξεργασμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων και μία που τον απεικόνιζε ως Ρωμαίο στρατηγό να καταδικάζει σε θάνατο μέλη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης μέσα στο Κολοσσαίο.

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Ο Βανάτσι, ο οποίος δημοσίευσε πρόσφατα το πολιτικό του μανιφέστο, τάσσεται υπέρ μιας αντίληψης που αποκαλεί «μεσογειακή πατριαρχία», προωθώντας την ιδέα ότι οι «δυνατοί άνδρες» πρέπει να «προστατεύουν τις γυναίκες».Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να επαναλάβει την εκλογική επιτυχία του γερμανικού κόμματος AfD.