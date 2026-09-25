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Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό σε δημοτικό σχολείο στη νότια Ιταλία, όταν ένα κουζινομάχαιρο μήκους 13 εκατοστών βρέθηκε μέσα στην τσάντα ενός 6χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANSA), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο Τρεπούτσι, κοντά στη Λέτσε. Η δασκάλα φέρεται να ενημερώθηκε για την ύπαρξη του μαχαιριού από συμμαθητή του παιδιού.

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Αμέσως μετά την ενημέρωσή της, η εκπαιδευτικός κινητοποιήθηκε, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί πήρε μαζί του το μαχαίρι στο σχολείο, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

🔵#Trepuzzo (Lecce) Un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello lungo 13 centimetri nello zaino. A dare l’allarme l’insegnante, avvisata da un compagno di classe del bimbo. Allertate le autorità. pic.twitter.com/tCLeOivAEI — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 25, 2026

Προβληματισμός για τη βία στα σχολεία της Ιταλίας

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι αναφορές για περιστατικά βίας σε ιταλικά σχολεία, με μαθητές να στρέφονται σε ορισμένες περιπτώσεις εναντίον εκπαιδευτικών.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Ρώμης φέρεται να επιτέθηκε σε 66χρονη καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και μαχαίρι.

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν εντείνει τη συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, τη συμπεριφορά των μαθητών και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.