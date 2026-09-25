Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό σε δημοτικό σχολείο στη νότια Ιταλία, όταν ένα κουζινομάχαιρο μήκους 13 εκατοστών βρέθηκε μέσα στην τσάντα ενός 6χρονου μαθητή.
Σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANSA), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο Τρεπούτσι, κοντά στη Λέτσε. Η δασκάλα φέρεται να ενημερώθηκε για την ύπαρξη του μαχαιριού από συμμαθητή του παιδιού.
Αμέσως μετά την ενημέρωσή της, η εκπαιδευτικός κινητοποιήθηκε, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.
Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί πήρε μαζί του το μαχαίρι στο σχολείο, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.
Προβληματισμός για τη βία στα σχολεία της Ιταλίας
Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι αναφορές για περιστατικά βίας σε ιταλικά σχολεία, με μαθητές να στρέφονται σε ορισμένες περιπτώσεις εναντίον εκπαιδευτικών.
Μόλις λίγες ημέρες πριν, ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Ρώμης φέρεται να επιτέθηκε σε 66χρονη καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και μαχαίρι.
Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν εντείνει τη συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, τη συμπεριφορά των μαθητών και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.