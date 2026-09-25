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Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι λιγότερο εντυπωσιακές γυναίκες που φορούν μακρύτερες φούστες είναι πιο αξιόπιστες και κατάλληλες για μητέρες.

Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, χρήστες των κοινωνικών δικτύων και την Ιταλική Επισκοπική Διάσκεψη.

Η βουλευτής Κιάρα Απεντίνο αντέδρασε δημοσιεύοντας φωτογραφία της με κοντή φούστα, τονίζοντας πως η αξιοπιστία δεν εξαρτάται από το μήκος του υφάσματος.

Μετά την κατακραυγή, ο Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε δημόσια συγγνώμη, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τις γυναίκες με τα σχόλιά του.

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Σάλο προκάλεσαν στην Ιταλία οι πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μελόνι και υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι σχετικά με τη μητρότητα και την ενδυμασία των γυναικών.

Ειδικότερα ο Ταγιάνι, υποστήριξε ότι, αν και μπορεί να «ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα», μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να «έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά».

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Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε τον γιο του να παντρευτεί μια «λιγότερο εντυπωσιακή» και πιο αξιόπιστη γυναίκα, «η οποία θα είναι καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με τον γάμο της… εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες».

Prima Antonio Tajani che ha detto di preferire le donne con le gonne lunghe. Poi, Roberto Vannacci che spiega di prediligerle “sempre senza gonna". Parole che hanno provocato numerose polemiche e che alcune senatrici di centrosinistra hanno voluto stigmatizzare indossando la… pic.twitter.com/qiMVIcpQtw September 22, 2026

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι, ο οποίος ηγείται της Forza Italia – ενός από τα τρία κόμματα που συγκροτούν τον συντηρητικό κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι – προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από χρήστες των social media που «πείραξαν» φωτογραφίες του για να φαίνεται να φοράει μίνι φούστα όσο και από γυναίκες πολιτικούς που ανέβασαν δικές τους φωτογραφίες με μίνι.

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι προκάλεσαν τις αντιδράσεις και της Ιταλικής Εκκλησίας. «Κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα πρέπει να είναι γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό», δήλωσε ο μονσινιόρ Τζουζέπε Μπατούρι, επικεφαλής της ισχυρής Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης.

«Για εμάς τους χριστιανούς, το πρώτο μέρος όπου ο Λόγος έγινε σάρκα ήταν η μήτρα μιας γυναίκας – και για όσους έχουν πίστη, αυτό αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες. Ο σεβασμός είναι ιδιαίτερα αναγκαίος όταν μιλάμε για γυναίκες, δεδομένου ότι συχνά μπορεί να γίνονται αντικείμενο επιφανειακών ή επιπόλαιων ματιών» πρόσθεσε ο Μπατούρι.

«Ταγιάνι, δεν είμαι αξιόπιστη γυναίκα; Δεν είμαι καλή μητέρα;

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από στελέχη της ιταλικής αντιπολίτευσης. Η Κιάρα Απεντίνο, βουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων και πρώην δήμαρχος του Τορίνο, δημοσίευσε φωτογραφία της με κοντή φούστα και απηύθυνε δημόσια ερωτήματα στον υπουργό.

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«Ταγιάνι, δεν είμαι αξιόπιστη γυναίκα; Δεν είμαι καλή μητέρα;» έγραψε, προσθέτοντας ότι το 2026 δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός να υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερη μια λιγότερο εντυπωσιακή γυναίκα με μακρύτερη φούστα.

«Η αξιοπιστία μας δεν μετριέται σε εκατοστά υφάσματος», σημείωσε η Ιταλίδα βουλευτής.

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Συγγνώμη από τον Ταγιάνι

Μετά τις αντιδράσεις ο Αντόνιο Ταγιάνι υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη με διευκρινιστική δήλωσή του από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι από όσα είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια ζωή μου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

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