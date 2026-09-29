Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με δηλώσεις του που συνέδεαν την αξιοπιστία των γυναικών με το μήκος της φούστας τους.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε κύμα σατιρικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εικόνες του υπουργού με φούστες.

Πολιτικοί της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν δημοσιεύοντας ανάλογες φωτογραφίες, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των γυναικών στην ελευθερία ενδυματολογικών επιλογών χωρίς κριτική.

Η Καθολική Εκκλησία παρενέβη στην αντιπαράθεση τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού προς τις γυναίκες, ενώ η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη δήλωση άστοχη.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε συγγνώμη, διευκρινίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τις γυναίκες με τα λεγόμενά του.

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Σφοδρές αντιδράσεις, αλλά και κύμα σατιρικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει ένα σχόλιο του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, σχετικά με το μήκος της γυναικείας φούστας. Ο ίδιος δέχθηκε κριτική όχι μόνο από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά ακόμη και από εκπρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας.

Τις τελευταίες ημέρες, τα ιταλόφωνα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από εικόνες του Ταγιάνι να φορά διάφορες φούστες και φορέματα. Όχι, ο Ιταλός πολιτικός δεν αποφάσισε ξαφνικά να γίνει fashion icon. Οι εικόνες είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκαν από χρήστες που θέλησαν να σατιρίσουν μια αμφιλεγόμενη δήλωσή του για τις γυναίκες.

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Για να γίνει κατανοητό το αστείο, η ιστορία ξεκινά από μια τοποθέτηση του Ταγιάνι, επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Forza Italia, σε πολιτική εκδήλωση κοντά στη Ρώμη, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Why are AI-generated pictures of Italy’s Foreign Minister Antonio Tajani wearing a skirt going viral?



The memes follow controversial comments he made about women and the length of their skirts.#TheCube. Read more on https://t.co/u38bcCUY8R. pic.twitter.com/g0HXL3JX16 September 29, 2026

Ο Ταγιάνι απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με το γιατί οι ψηφοφόροι θα πρέπει να επιλέξουν ένα καθιερωμένο κόμμα, όπως η Forza Italia, αντί για έναν νεότερο και πιο εντυπωσιακό πολιτικό αντίπαλο, όπως το ακροδεξιό κόμμα National Future, του ευρωβουλευτή Ρομπέρτο Βανάτσι.

Για να εξηγήσει τη θέση του, παρομοίασε την επιλογή πολιτικού κόμματος με μια συμβουλή που θα έδινε στον γιο του σχετικά με το είδος της γυναίκας που θα έπρεπε να παντρευτεί. Στην αναλογία του, αντιπαρέβαλε μια ελκυστική αλλά ενδεχομένως άπιστη γυναίκα με μια άλλη, λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά πιο αξιόπιστη και σταθερή. Στη συνέχεια συνέδεσε τη δεύτερη, την πιο «σοβαρή» γυναίκα, με μια μακρύτερη φούστα.

«Ακόμη κι αν οι δημοσκοπήσεις λένε ότι προτιμούν το [πιο εντυπωσιακό κορίτσι], ή το σοβαρό κορίτσι που μπορεί να έχει μακρύτερη φούστα από την άλλη, ή μπορεί να είναι ένας μυώδης playboy απέναντι σε κάποιον που φορά λίγο συχνότερα γραβάτα στο γραφείο», είπε ο Ταγιάνι στο κοινό της εκδήλωσης ITACA. «Εγώ πάντα συνιστώ να επιλέγουν τον αξιόπιστο και η κεντροδεξιά είναι αξιόπιστη».

Η δήλωση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να μετατρέπουν τον Ταγιάνι σε meme και να σχολιάζουν ότι το μήκος μιας γυναικείας φούστας δεν έχει καμία σχέση με την πίστη ή την αφοσίωσή της.

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Αντιδράσεις από πολιτικούς και την Καθολική Εκκλησία

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις και από πολιτικούς της ιταλικής αντιπολίτευσης. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Italia Viva, Ματέο Ρέντσι, δημοσίευσε δύο από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, σχολιάζοντας ότι ο Ταγιάνι είναι «περισσότερο meme παρά υπουργός».

Παράλληλα, γερουσιαστές από αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης δημοσίευσαν φωτογραφίες τους με φούστες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μία από τις συμμετέχουσες χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως μια κίνηση υπέρ της ελευθερίας των γυναικών να ντύνονται όπως επιθυμούν, χωρίς να κρίνονται από άνδρες.

🔴 Italy's Foreign Minister Tajani mocked over skirt-length comments on women



Antonio Tajani, Italy's foreign minister and deputy prime minister, drew criticism and social-media ridicule on 18 September after comparing voter loyalty to party choice with advice on choosing a… pic.twitter.com/1nplMHcMSX Advertisement September 29, 2026

«Είναι μια πράξη ελευθερίας, για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε», δήλωσε η Ραφαέλα Πάιτα, επίσης από το Italia Viva, η οποία πρωτοστάτησε στη διαμαρτυρία. «Πιστεύουμε ότι η ελευθερία των γυναικών μετριέται μέσα από κάθε πράξη ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του μήκους μιας φούστας ή οποιασδήποτε άλλης επιλογής κάνουν οι γυναίκες χωρίς να κρίνονται από άνδρες», πρόσθεσε.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η Καθολική Εκκλησία. Ο Τζουζέπε Μπατούρι, γενικός γραμματέας της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

«Κάθε λέξη, κάθε βλέμμα προς τις γυναίκες πρέπει να είναι γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Για εμάς τους χριστιανούς, ο πρώτος τόπος όπου ο Λόγος έγινε σάρκα ήταν η μήτρα μιας γυναίκας».

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«Για τους ανθρώπους της πίστης, αυτό επηρεάζει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τις γυναίκες», πρόσθεσε. «Χρειάζεται σεβασμός, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες, στον βαθμό που μπορεί να γίνονται αντικείμενο επιφανειακών βλεμμάτων».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ταγιάνι, είπε ότι «διατυπώθηκε άσχημα», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θα ήθελε «να δοθεί μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που έχει». Ο ίδιος ο Ταγιάνι, από την πλευρά του, ζήτησε έκτοτε συγγνώμη, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να προσβάλει τις γυναίκες.

Με πληροφορίες από Euronews

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