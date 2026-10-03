Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για μελιτζάνες με αρνάκι στην κατσαρόλα περιλαμβάνει σοτάρισμα του κρέατος με κρεμμύδι, ντομάτα, πιπεριές και σκόρδο για σαράντα πέντε λεπτά.

Οι τηγανισμένες μελιτζάνες προστίθενται στο τέλος του μαγειρέματος μαζί με δυόσμο και το φαγητό σερβίρεται ζεστό με λευκό πιλάφι.

Για επιδόρπιο προτείνεται πανακότα στο ταψί, η οποία παρασκευάζεται με γάλα, κρέμα γάλακτος και ζελατίνη και απαιτεί δωδεκάωρη αναμονή στο ψυγείο.

Το γλυκό ολοκληρώνεται με την προσθήκη μαριναρισμένων φρούτων εποχής και καβουρδισμένου φιλέ αμυγδάλου πριν από το σερβίρισμα στους καλεσμένους.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μελιτζάνες με αρνάκι στην κατσαρόλα πασπαλισμένα με δυόσμο.

Θα προσθέσουμε μπόλικο σκορδάκι, κρεμμύδι ξερό, ντομάτες τριμμένες και ολόκληρες πιπεριές κέρατο. Συνοδεύουμε με λευκό πιλάφι.

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Για γλυκό, πανακότα στο ταψί με μαριναρισμένα φρούτα εποχής και αμύγδαλα.

Καλή όρεξη.

Μελιτζάνες με αρνάκι στην κατσαρόλα πασπαλισμένα με δυόσμο

Μερίδες:4-5

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 45′

Αναμονή: 30′

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Υλικά

10 μικρές μελιτζάνες φλάσκες, κομμένες σε μεγάλους κύβους

1 μπούτι αρνιού, περίπου 1½ κιλό, ξεκοκαλισμένο, σε μέτριους κύβους

1 κρεμμύδι ξερό, τριμμένο

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400 γρ. ντομάτες, τριμμένες

2 πιπεριές κέρατο, ολόκληρες

2-3 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες

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1 κ.σ. δυόσμο ξερό, τριμμένο

80 ml ελαιόλαδο και λίγο επιπλέον για το τηγάνισμα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Αλατίζουμε τους κύβους μελιτζάνας και τους αφήνουμε σε σουρωτό για 30′. Τους στύβουμε και στεγνώνουμε με πετσέτα.

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Βάζουμε σε ένα τηγάνι ή σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο (περίπου 1 εκ. από τον πυθμένα του σκεύους) και το ζεσταίνουμε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει περίπου τους 170°C. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, ελέγχουμε αν το λάδι έχει τη σωστή θερμοκρασία με έναν κύβο ψωμιού: το λάδι πρέπει να «τσιτσιρίσει», χωρίς να βγάλει καπνούς.

Τότε ρίχνουμε τα κομμάτια μελιτζάνας, χωρίς να τα αλευρώσουμε, και τα τσιγαρίζουμε μέχρι να χρυσίσουν και να είναι μισοέτοιμα. Τα βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας, να στραγγίξουν από το περιττό λάδι.

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μετρημένο ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το αρνί για 6′-8′ ή μέχρι να ροδίσει το κρέας. Ρίχνουμε την ντομάτα, τις πιπεριές, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και 1 φλιτζάνι ζεστό νερό.

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Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 40′-45′, μέχρι να μαλακώσει το αρνί. Ελέγχουμε τα υγρά – αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό.

Ρίχνουμε τις τηγανισμένες μελιτζάνες και μαγειρεύουμε για ακόμα 5′-7′, μέχρι να ανακατευτούν τα αρώματα και οι γεύσεις, αλλά να μη λιώσουν οι μελιτζάνες. Ρίχνουμε τον δυόσμο, ανακατεύουμε απαλά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σερβίρουμε τις μελιτζάνες με αρνάκι στην κατσαρόλα με δυόσμο ζεστές, συνοδεία λευκού πιλαφιού.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #159» σε συνταγή Νίκης Χρυσανθίδου.

Πανακότα στο ταψί με μαριναρισμένα φρούτα και αμύγδαλα

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Μερίδες: 6-8

Προετοιμασία: 30′

Αναμονή: 12 ώρες

Υλικά

για την πανακότα

650 ml κρύο γάλα, πλήρες

20 γρ. ζελατίνη σε σκόνη

180 γρ. ζάχαρη

½ κ.γ. αλάτι

900 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά (πολύ κρύα)

για τα φρούτα και τη συναρμολόγηση

340 γρ. φρέσκα φρούτα εποχής, ψιλοκομμένα (κεράσια, σμέουρα, μύρτιλα, βερίκοκα, ροδάκινα – αφαιρούμε όλα τα κουκούτσια)

50 γρ. ζάχαρη

100 ml μαύρο ρούμι ή κονιάκ

½ κ.γ. αλάτι

½ φλιτζ. τσαγιού φιλέ αμυγδάλου, ελαφρώς καβουρδισμένο

Εκτέλεση

για την πανακότα

Σε ένα κατσαρολάκι ανακατεύουμε πολύ καλά το γάλα με τη ζελατίνη, τη ζάχαρη και το αλάτι.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να σταθεί μέχρι να φουσκώσει η ζελατίνη, για 15′-20′.

Βάζουμε ξανά το κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά και ζεσταίνουμε το μείγμα, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να λιώσουν η ζάχαρη και η ζελατίνη.

Το αποσύρουμε πριν κοχλάσει και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά.

Σουρώνουμε το μείγμα από ψιλό σουρωτό μέσα σε ένα οβάλ πυρέξ χωρητικότητας 2 λίτρων.

Βάζουμε στο ψυγείο, χωρίς να σκεπάσουμε, για τουλάχιστον 12 ώρες, μέχρι να πήξει η πανακότα.

για τα φρούτα

Ανακατεύουμε τα φρούτα με τη ζάχαρη, το ποτό και το αλάτι σε ένα μπολ.

Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστούν για 1 ώρα.

για το σερβίρισμα

Όταν είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε σουρώνουμε τα φρούτα, τα σκορπίζουμε πάνω στην πανακότα και πασπαλίζουμε με το αμύγδαλο φιλέ.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #235» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.