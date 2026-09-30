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Μαγειρεύουμε τσίλι κον κάρνε για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριές Φλωρίνης και φύλλα μαντζουράνας, όλα ψιλοκομμένα, πάπρικα, κύμινο, κόκκινα φασόλια, ζάχαρη, πελτέ και ώριμες ντομάτες.

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«Σερβίρουμε ζεστό και συνοδεύουμε με απλό πιλάφι και γιαούρτι»

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Υλικά

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς, από στρογγυλό

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1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, πολύ ψιλοκομμένες

2 πιπεριές Φλωρίνης, ψιλοκομμένες

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1-2 πιπερίτσες τσίλι, χωρίς τα σποράκια, πολύ ψιλοκομμένες

1 κοφτό κ.γ. σκόνη τσίλι

1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά (ή καπνιστή)

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1 κ.γ. κύμινο, σε σκόνη

4 μεγάλες ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες

1 κ.γ. ζάχαρη

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½ κ.γ. ψιλοκομμένα φύλλα μαντζουράνας (ή ίση ποσότητα ξερή, τριμμένη)

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1 κ.σ. πελτές ντομάτας

1 κονσέρβα (400 γρ.) κόκκινα φασόλια, καλά στραγγισμένα

50 ml ελαιόλαδο

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αλάτι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε ζεσταίνοντας σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τον κιμά με το κρεμμύδι, τα σκόρδα, τις πιπεριές Φλωρίνης, τις πιπερίτσες και τη σκόνη τσίλι, την πάπρικα και το κύμινο για περίπου 10′, ανακατεύοντας τακτικά με ξύλινη κουτάλα.

Ρίχνουμε 300 ml ζεστό νερό, τον πελτέ, τις ντομάτες, τη ζάχαρη, τη μαντζουράνα, τα φασόλια και άφθονο αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε και τον πελτέ και ανακατεύουμε καλά.

Αφήνουμε το φαγητό να πάρει μία βράση σε δυνατή φωτιά και στη συνέχεια τη χαμηλώνουμε και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Σιγομαγειρεύουμε για 30′, ανακατεύοντας τακτικά.

Ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε απαραιτήτως το φαγητό να ξεκουραστεί για 10′, ώστε να αναμειχθούν τα αρώματα. Το σερβίρουμε ζεστό και συνοδεύουμε με απλό πιλάφι και γιαούρτι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #210» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.