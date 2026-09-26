Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή φιλέτων κοτόπουλου στον φούρνο με γλάσο από πετιμέζι, μπαχαρικά και σκορδάτα καρύδια, συνοδευόμενα από πιλάφι.

Το πιάτο ολοκληρώνεται με φρέσκο κρεμμυδάκι, δυόσμο και σπόρους ροδιού για το σερβίρισμα.

Για επιδόρπιο προτείνονται σύκα ψημένα στον φούρνο με γλυκό κρασί, δεντρολίβανο, δάφνη και μέλι.

Τα ψητά σύκα σερβίρονται κρύα, συνοδευόμενα από σαντιγί, γιαούρτι ή παγωτό βανίλια.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κοτόπουλο στο φούρνο με σκορδάτα καρύδια και γλάσο από πετιμέζι.

Θα προσθέσουμε μπούκοβο, βαλσαμικό ξύδι, κύμινο, σουμάκ,φρέσκο κρεμμυδάκι λεπτοκομμένο, δυόσμο ψιλοκομμένο και σπόρους από ρόδι για το σερβίρισμα. Συνοδεύουμε με πιλάφι.

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Για γλυκό, σύκα ψημένα σε γλυκό κρασί, σερβιρισμένα με σαντιγί.

Καλή όρεξη.

Κοτόπουλο στον φούρνο με σκορδάτα καρύδια και γλάσο από πετιμέζι

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 15′

Ψήσιμο: 25′

Υλικά

400 γρ. φιλέτα από μπούτι κοτόπουλου

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60 γρ. καρυδόψιχα, καβουρδισμένη στους 160°C για 5-6 λεπτά, ψιλοσπασμένη

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1⁄2 κ.γ. μπούκοβο

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25 ml βαλσαμικό ξίδι

30 γρ. πετιμέζι ή μέλι

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

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1 κ.γ. σουμάκ

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, λεπτοκομμένο

1⁄2 μάτσο δυόσμο, ψιλοκομμένο

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σπόροι από 1⁄2 ρόδι, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

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40 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τα καρύδια με το μισό ελαιόλαδο, το λιωμένο σκόρδο, το μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε στην άκρη.

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Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα φιλέτα με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το βαλσαμικό ξίδι, το πετιμέζι, το κύμινο και το σουμάκ και ανακατεύουμε με το σύρμα για να ομογενοποιηθούν. Ρίχνουμε 25 ml από το μείγμα αυτό μέσα στο μπολ με το κοτόπουλο και ανακατεύουμε καλά

Τοποθετούμε το κατσαρολάκι με το υπόλοιπο μείγμα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και βράζουμε για περίπου 5′, μέχρι το μείγμα να σιροπιάσει.

Τακτοποιούμε τα φιλέτα κοτόπουλου στο ταψί και ψήνουμε για 15′.

Ξεφουρνίζουμε και αλλάζουμε τη λειτουργία του φούρνου στο γκριλ.

Αλείφουμε τα φιλέτα κοτόπουλου με τη σιροπιασμένη σάλτσα από το κατσαρολάκι, μέσα στο ταψί τους, και τα ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να καραμελώσει.

Τα μοιράζουμε σε δύο πιάτα και περιχύνουμε με το μείγμα καρυδιών.

Σκορπίζουμε από πάνω τον δυόσμο και τους σπόρους ροδιού (αν χρησιμοποιήσουμε) και σερβίρουμε.

Συνοδεύουμε με απλό πιλάφι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Σύκα ψημένα σε γλυκό κρασί, σερβιρισμένα με σαντιγί

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Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 40′

Υλικά

700 γρ. ώριμα σύκα, με τη φλούδα, καλά πλυμένα, κομμένα στη μέση

1 κλωνάρι δεντρολίβανο

1 φύλλο δάφνης

1 1⁄2 κουτ. σούπας μέλι

30 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε μικρά κυβάκια

50 ml γλυκό λευκό κρασί (π.χ. Samos ή Μοσχάτο Λήμνου) ή τσίπουρο

λίγος ανθός αλατιού

2-3 κ.σ. χυμό λεμονιού

250 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, κρύα από το ψυγείο, χτυπημένη στο μίξερ μέχρι να γίνει σαντιγί

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 200°C (αντιστάσεις).

Αραδιάζουμε τα κομμένα σύκα σε ένα ταψάκι, σε μονή στρώση, με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Προσθέτουμε το δεντρολίβανο και τη δάφνη και ραντίζουμε με το μέλι. Σκορπάμε το βούτυρο εδώ και εκεί, ραντίζουμε με το κρασί ή το τσίπουρο και πασπαλίζουμε με λίγο ανθό αλατιού.

Σκεπάζουμε το ταψάκι με αλουμινόχαρτο σφραγίζοντάς το καλά και ψήνουμε για 30′.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε τα σύκα ξεσκέπαστα για άλλα 10′ μέχρι να μαλακώσουν καλά και να βγάλουν τους χυμούς τους.

Ραντίζουμε με τον χυμό λεμονιού και αφήνουμε να κρυώσουν.

Τα διατηρούμε σε ένα σκεύος στο ψυγείο και, όταν θέλουμε να σερβίρουμε, μοιράζουμε από 2-3 κομμάτια σε πιάτα και συνοδεύουμε με μια γενναία κουταλιά σαντιγί.

Tip

Εκτός από σαντιγί, μπορούμε να σερβίρουμε τα σύκα με γιαούρτι ή παγωτό βανίλια.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #60».