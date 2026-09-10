Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν είμαστε λίγοι εκείνοι που λατρεύουμε τα καυτερά και βλέπουμε τους φίλους μας να απορούν: «Μα πώς μπορείτε να τρώτε κάτι που καίει τόσο;». Για εμάς, όμως, ισχύει ένας απλός κανόνας: όσο πιο καυτερό, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι μόνο η ξεχωριστή γεύση μιας πιπεριάς τσίλι ή μιας καυτερής σάλτσας που απογειώνει ένα πιάτο, αλλά και αυτή η χαρακτηριστική αίσθηση «φωτιάς» που μας κάνει να θέλουμε κι άλλο.

Και τώρα έχουμε έναν ακόμη λόγο να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα καυτερά. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν όλο και περισσότερο την καψαϊκίνη, την ουσία που χαρίζει στις πιπεριές τσίλι την έντονη καυτερή τους γεύση, αλλά και τα πιθανά οφέλη της για τον οργανισμό.

Advertisement

Advertisement

Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν συνδέσει την κατανάλωση καυτερών τροφών με δείκτες καλύτερης καρδιαγγειακής υγείας, μεταβολικής λειτουργίας και υγείας του εντέρου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες δείχνουν συσχετίσεις και όχι σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα καυτερά από μόνα τους μας κάνουν να ζούμε περισσότερο, αλλά τα ευρήματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα ώστε να έχουν τραβήξει την προσοχή των ερευνητών.

Τι συμβαίνει όταν τρώμε κάτι καυτερό;

Η αίσθηση του «καψίματος» δεν σημαίνει ότι το στόμα ή το στομάχι μας καίγεται στην πραγματικότητα. Η καψαϊκίνη ενεργοποιεί έναν υποδοχέα που ονομάζεται TRPV1, ο οποίος συμμετέχει στην αντίληψη της θερμότητας και του πόνου. Έτσι, ο εγκέφαλός μας λαμβάνει ουσιαστικά ένα σήμα ότι αντιμετωπίζουμε έντονη θερμότητα.

Γι’ αυτό μπορεί να κοκκινίσουμε, να ιδρώσουμε, να τρέξει η μύτη μας ή να δακρύσουμε. Όπως σημειώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PubMed, η κατανάλωση καψαϊκίνης μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ενδορφινών, κάτι που πιθανώς εξηγεί εν μέρει την ευχάριστη αίσθηση που περιγράφουν πολλοί λάτρεις των καυτερών.

Καυτερά και καρδιά

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα. Μια μετα-ανάλυση τεσσάρων μεγάλων μελετών, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 564.748 ενήλικες, διαπίστωσε ότι η συστηματική κατανάλωση καυτερών τροφών συνδεόταν με περίπου 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 18% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, σε σύγκριση με τη σπάνια ή μηδενική κατανάλωση.

Μια δεύτερη μετα-ανάλυση, που εξέτασε τέσσερις μελέτες με περισσότερους από 570.000 ανθρώπους, κατέληξε επίσης σε συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση πιπεριάς τσίλι και χαμηλότερο κίνδυνο συνολικής και καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

Advertisement

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν αρχίσουμε να τρώμε καυτερά θα ζήσουμε αυτομάτως περισσότερο. Πρόκειται για παρατηρησιακά δεδομένα και μπορεί να παίζουν ρόλο και άλλες συνήθειες του τρόπου ζωής ή της διατροφής.

Μπορεί να επηρεάσει και τον μεταβολισμό μας

Η καψαϊκίνη έχει μελετηθεί και για την επίδρασή της στον μεταβολισμό. Ερευνητικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι μπορεί να αυξάνει ελαφρώς την ενεργειακή δαπάνη και την οξείδωση λίπους, ενώ ενδέχεται να επηρεάζει και το αίσθημα της πείνας.

Το σημαντικό εδώ είναι η λέξη «ελαφρώς». Οι επιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να θεωρούμε τα καυτερά κάποιο είδος «λιποδιαλύτη» ή λύση για την απώλεια βάρους.

Advertisement

Τι γίνεται με το έντερο;

Όπως αναφέρει η cleveland clinic η σχέση της καψαϊκίνης με το μικροβίωμα του εντέρου είναι ένα ακόμη πεδίο που εξετάζουν οι επιστήμονες. Ανασκοπήσεις έχουν δείξει ότι η ουσία μπορεί να επηρεάζει τη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου και την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, τα οποία συμμετέχουν στη λειτουργία του εντερικού φραγμού και στη ρύθμιση της φλεγμονής.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των στοιχείων προέρχεται από εργαστηριακές και ζωικές μελέτες, επομένως δεν μπορούμε ακόμη να μεταφέρουμε όλα αυτά τα ευρήματα αυτούσια στον άνθρωπο.

Μάλιστα, μια νέα μελέτη του 2026 που εξέτασε τη μακροχρόνια κατανάλωση καψαϊκίνης βρήκε ότι μπορεί να προκαλεί αλλαγές στο μικροβίωμα που συνδέονται με φλεγμονώδεις διεργασίες. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η σχέση καψαϊκίνης και εντέρου είναι πιο σύνθετη απ’ όσο υποδηλώνουν οι προηγούμενες ενδείξεις και χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Advertisement

Πότε τα καυτερά μπορεί να μας ενοχλήσουν

Το Real Simple σημειώνει ότι η καψαϊκίνη έχει πιθανά οφέλη δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους. Σε ανθρώπους με ευαίσθητο γαστρεντερικό σύστημα, οι μεγάλες ποσότητες καυτερών μπορεί να προκαλέσουν κάψιμο, κοιλιακό πόνο, διάρροια ή να επιδεινώσουν ήδη υπάρχοντα συμπτώματα.

Σε μικρή μελέτη σε ανθρώπους με μη διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η κατανάλωση τσίλι συνδέθηκε με εντονότερο κοιλιακό κάψιμο και τάση για περισσότερη καούρα σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα.

Άρα, να βάλουμε περισσότερα καυτερά στο πιάτο μας;

Αν μας αρέσουν τα καυτερά και δεν μας προκαλούν ενοχλήσεις, δεν υπάρχει λόγος να τα αποφεύγουμε. Η καψαϊκίνη παρουσιάζει ενδιαφέρον για την καρδιαγγειακή υγεία, τον μεταβολισμό και το μικροβίωμα, ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη μακροζωία είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Advertisement

Δεν υπάρχει λόγος να πιέσουμε τον εαυτό μας να καταναλώνει περισσότερο καυτερό. Όπως επισημαίνει και το Mayo Clinic Press, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ποσότητα που να έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει οφέλη σε όλους. Αν μας αρέσουν και τα ανεχόμαστε καλά, μπορούμε απλώς να τα απολαμβάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

Advertisement

Με πληροφορίες από PubMed,cleveland clinic,Real Simple,Mayo Clinic Press