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Ο Σεπτέμβριος είναι μια μεταβατική και νοσταλγική περίοδος που μας κάνει να θέλουμε να ξαναγυρίσουμε για λίγο τον χρόνο πίσω. Είναι ο μήνας που αφήνουμε σιγά-σιγά πίσω μας το καλοκαίρι, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και αρχίζουμε να αναζητούμε ξανά τις γνώριμες, ζεστές γεύσεις του φθινοπώρου.

Και αν υπάρχει ένα φρούτο που έχει την τιμητική του αυτή την εποχή, αυτό είναι το σταφύλι. Μπορεί πολλοί από εμάς να θεωρούμε ότι ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας του, όμως αρκετές ποικιλίες φτάνουν στην καλύτερη ωρίμανσή τους προς τα τέλη του καλοκαιριού και μέσα στον Σεπτέμβριο. Είναι τότε που οι ρώγες γίνονται πιο γλυκές, αρωματικές και ζουμερές, δίνοντάς μας την τέλεια αφορμή να τις απολαύσουμε όχι μόνο φρέσκες, αλλά και να τις μετατρέψουμε σε υπέροχα σπιτικά γλυκά.

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Το γλυκό του κουταλιού είναι, άλλωστε, από εκείνα τα γλυκίσματα που κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες αναμνήσεις. Μας θυμίζει τα φθινοπωρινά απογεύματα στο σπίτι της γιαγιάς, όταν γυρίζαμε από το σχολείο και εκείνη μας έβαζε μια γενναιόδωρη κουταλιά πάνω σε λίγο γιαούρτι. Και κάπως έτσι, το άρωμα του σπιτικού γλυκού έφτανε μέχρι την αυλή, γεμίζοντας το σπίτι με εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά που δύσκολα ξεχνάμε.

Η μαρμελάδα, από την άλλη, είναι ένα αγαπημένο γλύκισμα μικρών και μεγάλων. Απλωμένη σε μια φέτα ψωμί ή φρυγανιά, συνοδεύει τα πρωινά μας και μπορεί να δώσει γεύση ακόμη και στο πιο απλό γιαούρτι.

Τώρα, λοιπόν, που το σταφύλι βρίσκεται στην εποχή του, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το αξιοποιήσουμε από το να γεμίσουμε την κουζίνα μας με αρώματα και να φτιάξουμε δύο πανεύκολες, νοσταλγικές συνταγές. Ένα γλυκό του κουταλιού και μια μαρμελάδα που δεν είναι απλώς νόστιμα, κάθε μπουκιά τους είναι και μια μικρή ανάμνηση.

Γλυκό του κουταλιού σταφύλι

Υλικά

Για περίπου 2 κιλά γλυκό:

1 κιλό σταφύλια ποικιλίας Σουλτανίνα, λευκά και χωρίς κουκούτσια

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750 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

4-5 φύλλα αρμπαρόριζα ή τα σποράκια από 1 λοβό βανίλιας

100 ml χυμός πορτοκαλιού

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Διαδικασία

Πλένουμε καλά τα σταφύλια, αφαιρούμε τα κοτσάνια και πετάμε όσες ρώγες είναι χαλασμένες. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν πολύ καλά.

Στη συνέχεια, βάζουμε τα σταφύλια σε μια βαθιά κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη και τον χυμό πορτοκαλιού. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με ένα μεγάλο κομμάτι τουλπάνι ή μια λεπτή πετσέτα, ώστε να μπορεί να διαφεύγει ο ατμός, και αφήνουμε το μείγμα για περίπου 24 ώρες εκτός ψυγείου.

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Την επόμενη ημέρα αφαιρούμε το ύφασμα, προσθέτουμε την αρμπαρόριζα και ξαναβάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Βράζουμε για περίπου 10 λεπτά ή λίγο περισσότερο, μέχρι να δέσει το σιρόπι.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και μοιράζουμε το γλυκό σε αποστειρωμένα βαζάκια, γεμίζοντάς τα μέχρι επάνω.

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Μαρμελάδα σταφύλι με τζίντζερ και λεμόνι

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Υλικά

Για περίπου 600 γρ. μαρμελάδα:

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1 κιλό μαύρη κορινθιακή σταφίδα ή άλλη ποικιλία σταφυλιού της αρεσκείας μας, χωρίς κουκούτσια

500 γρ. ζάχαρη

40 ml χυμός λεμονιού

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10 γρ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

Διαδικασία

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα σταφύλια με τη ζάχαρη, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για ένα βράδυ.

Την επόμενη ημέρα μεταφέρουμε το μείγμα σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το τριμμένο τζίντζερ και 100 ml νερό. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η μαρμελάδα να αρχίσει να δένει.

Όταν είναι έτοιμη, τη μοιράζουμε σε αποστειρωμένα βαζάκια, τα κλείνουμε καλά και τα γυρίζουμε ανάποδα μέχρι να κρυώσουν.

Φυλάσσουμε τη μαρμελάδα σε σκοτεινό και δροσερό μέρος για έως δύο μήνες ή, για μεγαλύτερη διάρκεια, στο ψυγείο.

Και κάπως έτσι, με λίγα σταφύλια, ζάχαρη και μερικά αρωματικά υλικά, κρατάμε λίγο από το καλοκαίρι μέσα σε ένα βαζάκι και καλωσορίζουμε το φθινόπωρο με γεύσεις που μας ταξιδεύουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια.

Αναδημοσίευση από Γαστρονόμος, τεύχος 163 και τεύχος 148.