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Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί παρασκευάζουν νηστίσιμες φανουρόπιτες για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου, μοιράζοντάς τες σε φίλους και συγγενείς μετά την ευλογία τους στην εκκλησία.

Πέρα από το θρησκευτικό έθιμο, οι ανύπαντρες κοπέλες παραδοσιακά παρασκεύαζαν τη συγκεκριμένη πίτα με την ελπίδα να συναντήσουν τον μελλοντικό τους σύντροφο.

Το άρθρο παρουσιάζει μια εύκολη συνταγή για την παρασκευή φανουρόπιτας, η οποία περιλαμβάνει υλικά όπως σιμιγδάλι, αλεύρι, σταφίδες, ελαιόλαδο και διάφορα αρωματικά μπαχαρικά.

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Η γιορτή του Αγίου Φανουρίου τιμάται στις 27 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ιδιαίτερα αγαπητός στη λαϊκή παράδοση είναι ο Μεγαλομέρτυρας ΄Αγιος Φανούριος καθώς οι πιστοί τον επικαλούνται για να τους βοηθήσει να «φανερώσουν» κάτι που έχουν χάσει ή να βρουν λύση σε μια δύσκολη υπόθεση.

Η ιστορία του Αγίου Φανουρίου και η παράδοση της φανουρόπιτας

Χαρακτηριστικό έθιμο της ημέρας είναι η φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο γλυκό που προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου και συχνά μοιράζεται στην εκκλησία ή σε συγγενείς και φίλους. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή: Ήταν σκληρή και απάνθρωπη με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Ο γιος της προσπάθησε να τη σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε.Ο Άγιος παρακάλεσε να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για την μνήμη και την ψυχή της μητέρας του.

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Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν στις 27 Αυγούστου – ημέρα εορτής του Αγίου – φανουρόπιτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία και τις διαβάζει ο ιερέας, τις μοιράζουν στη γειτονιά, με την ευχή να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου «Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Οι ευχές της κάθε Φανουρόπιτας επίσης ήταν ένας προσωπικός πόθος και όχι τόσο φανέρωση, για τα κορίτσια της παντρειάς όπου ζύμωναν την πίτα για να τους φανερωθεί ο «καλός» τους. Ήταν η προσφορά για την αμαρτωλή τσιγγούνα μητέρα του Αγίου και ένα μικρό ηθικό δίδαγμα.

Η Huffpost έχει δημοσιεύσει συνταγή για φανουρόπιτα από το Funkycook.gr. Είναι εύκολη και γευστική. Δοκιμάστε την!

Η Κουλούρα του Άη Φανούρη – Φανουρόπιτα

•Προετοιμασία: 5′ •Έτοιμο σε: 60′ •Ποσότητα: 16 άτομα •Επίπεδο Δυσκολίας: Εύκολο

Υλικά

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220 gr. σιμιγδάλι ψιλό

350 gr. αλεύρι φαρίνα

250 gr. ζάχαρη

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330 ml. ελαιόλαδο

60 ml. κονιάκ

120 ml. νερό

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1¼ κουταλάκια του γλυκού μαγειρική σόδα

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα τριμμένη

¼ κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο

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¼ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο

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150 gr. σταφίδες

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Μουλιάζουμε τις σταφίδες στο κονιάκ για 30 λεπτά και προθερμαίνουμε τον φούρνο.

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο να «κάψει».

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Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, την ζάχαρη και την κανέλα, ανακατεύουμε να γίνουν ένα μείγμα.

Μόλις κάψει το ελαιόλαδο το προσθέτουμε, σταδικά και ανακατεύωντας συνεχώς, στο μείγμα με τα στερεά υλικά.

Τέλος τις σταφίδες που μούλιασαμε στο κονιάκ και τέλος το νερό, χλιαρό όπου μέσα διαλύουμε την σόδα.

Μεταφέρουμε σε ένα ταψί, καλά λαδωμένο, 30 εκατοστών.

Ψήνουμε για περίπου 45-50 λεπτά στις αντιστάσεις, μόλις βγάλουμε την φανουρόπιτα από τον φούρνο πασπαλίζουμε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.

Αφήνουμε την κουλούρα να κρυώσει και την επόμενη ημέρα κόβουμε σε κομμάτια.

Με πληροφορίες από: funkycook.gr