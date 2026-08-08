Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για γαλλικές μελιτζάνες provençal περιλαμβάνει γέμιση με ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, ελιές, κάπαρη, σχοινόπρασο και μαϊντανό, ενώ ολοκληρώνεται με επικάλυψη από ψίχουλα ψωμιού.

Η διαδικασία προετοιμασίας των μελιτζανών απαιτεί αρχικά το ξεπίκρισμά τους και στη συνέχεια το ψήσιμο στον φούρνο μαζί με το μείγμα των υλικών.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή παγωτού καρπουζιού, το οποίο παρασκευάζεται με πολτοποιημένο κατεψυγμένο καρπούζι, ζαχαρούχο γάλα, χυμό λεμονιού και αλάτι.

Η εκτέλεση της συνταγής για το παγωτό απαιτεί την κατάψυξη των κύβων καρπουζιού για έξι ώρες πριν από τον τελικό πολτοποιημό και την ολοκλήρωση της πήξης.

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Στήνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε γαλλικές μελιτζάνες provençal με ντομάτα, κάπαρη και ελιές.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, σκελίδες σκόρδου σε φετάκια, ελιές μαύρες ψιλοκομμένες, σχοινόπρασο ή φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, και φύλλα μαϊντανό χοντροκομμένα.

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Για επιδόρπιο, πανεύκολο παγωτό καρπούζι.

Καλή όρεξη.

Γαλλικές μελιτζάνες provençal με ντομάτα, κάπαρη και ελιές

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 40′

Μαγείρεμα: 2 ώρες

Αναμονή: 30′

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Υλικά

12 μελιτζάνες (λεπτές φλάσκες ή «παχουλές» τσακώνικες), καθαρισμένες από κοτσάνια

5 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

3 σκελίδες σκόρδου (ή όσο θέλουμε), σε φετάκια

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½ κ.γ. ξίδι λευκό

6 μέτριες ντομάτες, ξεφλουδισμένες, σε ψιλά καρέ

10 μέτριες ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσι, ψιλοκομμένες

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50 γρ. κάπαρη, ξαλμυρισμένη, στραγγισμένη, ψιλοκομμένη

3 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ) ή, εναλλακτικά, το τρυφερό πράσινο μέρος από 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένο

τα φύλλα από 1/4 μάτσο μαϊντανό, χοντροκομμένα

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250 γρ. ψωμί, προτιμότερο μπαγιάτικο, σε χοντρά ψίχουλα

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120 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμη για το άλειμμα των μελιτζανών

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε κατά μήκος ένα λεπτό «καπάκι» από κάθε μελιτζάνα και με μαχαίρι χαράσσουμε τη σάρκα στο εσωτερικό τους, χιαστί. Ρίχνουμε αλάτι και αφήνουμε σε σουρωτήρι για 30′, να ξεπικρίσουν.

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Μετά τις ξεπλένουμε ελαφρώς, τις στύβουμε με τα χέρια να στραγγίξουν όσο καλύτερα γίνεται και τις σκουπίζουμε με πετσέτα.

για τη γέμιση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για περίπου 8′, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε το ξίδι και τις ντομάτες και σιγομαγειρεύουμε με ξεσκέπαστη κατσαρόλα για περίπου 20′, μέχρι να «δέσει» η σάλτσα.

Αποσύρουμε και προσθέτουμε ελιές, κάπαρη, σχοινόπρασο, μαϊντανό, αλάτι (με μέτρο) και πιπέρι.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C.

Αλείφουμε τις μελιτζάνες με λάδι, τις αραδιάζουμε σε ταψί και τις ψήνουμε για περίπου 25′, μέχρι να μαλακώσουν.

Τις βγάζουμε από το φούρνο και πιέζουμε τη σάρκα με ένα κουτάλι ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τη γέμιση.

Μοιράζουμε τη γέμιση, πασπαλίζουμε με το ψωμί ομοιόμορφα και ψήνουμε για 20′, μέχρι να χρυσίσουν στην επιφάνεια.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #110» σε συνταγή Κλεομένη Ζουρνατζή.

Πανεύκολο παγωτό καρπούζι

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Μερίδες: 6

Προετροιμασία: 15′

Αναμονή: 12 ώρες

Υλικά

8 φλιτζ. τσαγιού σάρκα καρπουζιού, χωρίς κουκούτσια, κομμένη σε κύβους

1 κουτί (400 γρ.) ζαχαρούχο γάλα

70 ml χυμός λεμονιού

1/4 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε τους κύβους καρπουζιού σε ένα ταψάκι, πάνω σε αντικολλητικό χαρτί.

Τοποθετούμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες, μέχρι να παγώσουν καλά.

Μόλις παγώσουν καλά, τους βγάζουμε από την κατάψυξη και τους πολτοποιούμε στο μπλέντερ σε δόσεις, μοιράζοντας εξίσου και το ζαχαρούχο γάλα και τον χυμό λεμονιού.

Αδειάζουμε όλο μαζί τον πολτό σε ένα πλαστικό ή μεταλλικό δοχείο με καπάκι, προσθέτουμε το αλάτι και ανακατεύουμε.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και τοποθετούμε στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει πλήρως (περίπου 5-6 ώρες).

Σερβίρουμε σε ποτήρια ή μπολ, με το σκουπ.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59».