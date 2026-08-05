Μαγειρεύουμε μελιτζάνες σκορδάτες με ντομάτα, πάπρικα και μαϊντανό για το πιάτο ημέρας.
Θα τις συνοδεύσουμε με τυρί φέτα θρυμματισμένη και ψωμί φρέσκο.
Καλή όρεξη.
Μερίδες: 4
Προετοιμασία: 20′
Μαγείρεμα: 10′
Υλικά
4 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, σε στρογγυλές φέτες πάχους 0,5 εκ.
3 μεγάλες ώριμες ντομάτες, τριμμένες
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1/2 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
1/2 κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή
150 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Ξεκινάμε αλατίζοντας τις φέτες μελιτζάνας και από τις δύο πλευρές και τις αφήνουμε στην άκρη για 15′. Τις ξεπλένουμε και τις σκουπίζουμε καλά.
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε τις φέτες μελιτζάνας σε δόσεις, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα, αλλά να μη ροδίσουν έντονα.
Τις βάζουμε όλες στην κατσαρόλα, τις απλώνουμε ομοιόμορφα σε μία, το πολύ δύο στρώσεις και περιχύνουμε με τις ντομάτες.
Αλατοπιπερώνουμε και σκορπίζουμε το σκόρδο. Δεν ανακατεύουμε, σείουμε μόνο την κατσαρόλα προσεκτικά, για να απλωθεί παντού η τριμμένη ντομάτα.
Μαγειρεύουμε για 10′ σε δυνατή φωτιά, ίσα να δέσει ελαφρά η σάλτσα.
Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με την καπνιστή πάπρικα και τον μαϊντανό και σερβίρουμε.
Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #237» σε συνταγή Βασιλική Θεοδωράκη.