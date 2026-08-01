Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή του Λευτέρη Λαζάρου προτείνει το μαγείρεμα φρέσκων αγκινάρων με γαρίδες, χρησιμοποιώντας λευκό κρασί, πορτοκάλι, σκόρδο και διάφορα αρωματικά βότανα.

Το φαγητό απαιτεί περίπου τριάντα λεπτά προετοιμασίας και σαράντα λεπτά μαγειρέματος, ενώ μπορεί να συνοδευτεί προαιρετικά από λευκό πιλάφι.

Για το επιδόρπιο προτείνεται παγωτό σύκο, το οποίο παρασκευάζεται με κρέμα γάλακτος, ζαχαρούχο γάλα και γλυκό του κουταλιού σύκο.

Το μείγμα του παγωτού απαιτεί οκτάωρη παραμονή στην κατάψυξη πριν το σερβίρισμα, ενώ μπορεί να γαρνιριστεί με το σιρόπι του γλυκού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε αγκινάρες με γαρίδες και πορτοκάλι.

Θα προσθέσουμε σκόρδο, κρεμμύδι, θυμάρι γρέσκο ψιλοκομμένα, λευκό κρασί, εστραγκόν ξερό, αστεροειδή γλυκάνισο και φύλλο δάφνης.

Advertisement

Advertisement

Για επιδόρπιο, παγωτό σύκο από γλυκό του κουταλιού.

Καλή όρεξη.

Αγκινάρες μαγειρευτές με γαρίδες και πορτοκάλι

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

16 γαρίδες, περίπου

Advertisement

50 γρ. η καθεμία, καθαρισμένες από τα κελύφη (κρατάμε κεφάλια και ουρές)

200 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

6 αγκινάρες φρέσκες, καθαρισμένες, κομμένες στη μέση

Advertisement

150 ml γλυκό λευκό κρασί

400 ml ζωμός κότας ή λαχανικών ή νερό

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

Advertisement

1 κ.γ. θυμάρι φρέσκο, ψιλοκομμένο, ή 1/2 κ.γ. ξερό

½ κ.γ. εστραγκόν ξερό

2 τεμάχια αστεροειδής γλυκάνισος

Advertisement

1 φύλλο δάφνης

Advertisement

χυμός και φλούδα από ½ πορτοκάλι

100 ml ελαιόλαδο αλάτι

Eκτέλεση

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3′-4′. Προσθέτουμε τις αγκινάρες και σοτάρουμε για άλλα 2′.

Advertisement

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε τον ζωμό και βράζουμε για 15′-25′, ανάλογα με το πόσο τρυφερές είναι οι αγκινάρες. Πρέπει να μαλακώσουν, αλλά όχι να λιώσουν.

Αλατίζουμε τις γαρίδες, τις βάζουμε στην κατσαρόλα με τις αγκινάρες και προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι, το εστραγκόν, τον αστεροειδή γλυκάνισο, τη δάφνη, τον χυμό και τη φλούδα από το πορτοκάλι και επιπλέον αλάτι, και βράζουμε για περίπου 5′ (αν οι γαρίδες είναι μεγαλύτερες, αυξάνουμε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 2′-3′).

Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφαιρούμε το φύλλο δάφνης, τον αστεροειδή γλυκάνισο και τη φλούδα του πορτοκαλιού.

Σερβίρουμε και, αν θέλουμε, στολίζουμε με ένα κλωναράκι θυμάρι.

Για πιο χορταστικό αποτέλεσμα, συνοδεύουμε με ένα απλό, λευκό πιλάφι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #145» σε συνταγή Λευτέρη Λαζάρου.

Παγωτό σύκο από γλυκό του κουταλιού

iStock

Βάρος: 900 γρ.

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 8 ώρες

Υλικά

500 ml (2½ κούπες) κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, κρύα, από το ψυγείο

400 γρ. (2 κούπες) ζαχαρούχο γάλα

2 βαζάκια (των 450 γρ. έκαστο), γλυκό κουταλιού σύκο

Εκτέλεση

Ξεκινάμε στραγγίζοντας καλά τα σύκα από το σιρόπι τους. Κρατάμε το σιρόπι σε ένα μπολ και ψιλοκόβουμε τα σύκα, τα οποία βάζουμε σε άλλο μπολ.

Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος μέχρι να αποκτήσει παχύρρευστη υφή, σαν γιαούρτι. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και χτυπάμε για 1 λεπτό, μέχρι να φτιάξουμε ένα αφράτο μείγμα.

Προσθέτουμε τα σύκα, ανακατεύουμε με ελαστική σπάτουλα (μαρίζ), μέχρι να σκορπίσουν ομοιόμορφα στο μείγμα, και το αδειάζουμε σε ένα μακρόστενο πλαστικό ή μεταλλικό μπολ.

Το σκεπάζουμε με καπάκι ή διάφανη μεμβράνη και τα αφήνουμε όλο το βράδυ στην κατάψυξη.

Βγάζουμε το δοχείο από την κατάψυξη περίπου 15 λεπτά πριν σερβίρουμε. Μοιράζουμε μπάλες από το παγωτό σε μπολάκια ή φαρδιά ποτήρια, με την ειδική κουτάλα (σκουπ), την οποία βουτάμε κάθε φορά σε ζεστό νερό.

Αν θέλουμε, περιχύνουμε κάθε μερίδα με λίγο από το σιρόπι σύκου που αφήσαμε στην άκρη.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #45» σε συνταγή Δημήτρη Μιχαηλίδη.