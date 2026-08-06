Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο φρέσκος βασιλικός διατηρείται εκτός ψυγείου τοποθετώντας τα κοτσάνια του σε ένα βάζο με νερό, το οποίο ανανεώνεται τακτικά για να παραμείνει το φυτό φρέσκο.

Η αξιοποίηση του βασιλικού σε μεγάλες ποσότητες επιτυγχάνεται μέσω της παρασκευής πέστο ή της κατάψυξης των φύλλων σε παγοθήκες μαζί με ελαιόλαδο για μελλοντική χρήση.

Τα φύλλα του βασιλικού μπορούν να ενσωματωθούν δημιουργικά σε σαλάτες, σάλτσες και μαγειρευτά φαγητά, προσθέτοντάς τα πάντα στο τέλος της διαδικασίας για να διατηρηθεί το άρωμά τους.

Εναλλακτικά, ο βασιλικός χρησιμοποιείται για την παρασκευή αρωματικού σιροπιού για καλοκαιρινά ροφήματα ή αποξηραίνεται και φυλάσσεται σε αεροστεγή δοχεία για μακροχρόνια συντήρηση σε ξηρό περιβάλλον.

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Το καλοκαίρι έχει τη δική του μυρωδιά και ο φρέσκος βασιλικός είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Αυτή την εποχή βρίσκεται στα καλύτερά του, είτε τον έχουμε φυτέψει σε γλάστρα στο μπαλκόνι είτε τον αγοράζουμε σε μεγάλα ματσάκια από τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ.

Το πρόβλημα είναι ότι τα τρυφερά φύλλα του μαραίνονται σχετικά γρήγορα. Αν, λοιπόν, έχουμε περισσότερο βασιλικό απ’ όσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα, υπάρχουν αρκετοί εύκολοι τρόποι να τον αξιοποιήσουμε και να τον διατηρήσουμε.

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1. Φτιάχνουμε πέστο και το καταψύχουμε

Το πέστο είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να αξιοποιήσουμε μεγάλη ποσότητα βασιλικού. Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να το περιορίσουμε στα ζυμαρικά: μπορούμε να το προσθέσουμε σε σάντουιτς, σαλάτες, ψητά λαχανικά, αυγά ή κρέας.

Όπως επισημαίνει το Utah State University Extension για να το διατηρήσουμε περισσότερο, μπορούμε να το μοιράσουμε σε μικρές ποσότητες και να το καταψύξουμε, ακόμη και σε παγοθήκες. Έτσι, έχουμε έτοιμες μερίδες κάθε φορά που χρειαζόμαστε λίγη επιπλέον γεύση.

2. Τον καταψύχουμε σε παγάκια με ελαιόλαδο

Αν δεν θέλουμε να φτιάξουμε πέστο, μπορούμε να πολτοποιήσουμε τα φύλλα του βασιλικού με λίγο ελαιόλαδο, να μοιράσουμε το μείγμα σε παγοθήκες και να το καταψύξουμε.

Τα παγάκια βασιλικού είναι ιδιαίτερα πρακτικά για σάλτσες, σούπες, ζυμαρικά και μαγειρευτά. Οι ειδικοί του University of Illinois Extension προτείνουν επίσης την κατάψυξη των φύλλων ή του ψιλοκομμένου βασιλικού σε μικρές μερίδες για μελλοντική χρήση.

3. Τον χρησιμοποιούμε σε σαλάτες και όχι μόνο στην κλασική Καπρέζε

Το goodhousekeeping.com αναφέρει πώς η ντομάτα, η μοτσαρέλα και ο βασιλικός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς συνδυασμούς. Μπορούμε, όμως, να γίνουμε πιο δημιουργικοί και να προσθέσουμε τον βασιλικό σε σαλάτες με ροδάκινα, νεκταρίνια, κολοκύθι ή άλλα καλοκαιρινά υλικά.

Αρκεί να τον προσθέσουμε στο τέλος, ώστε να διατηρήσει όσο γίνεται το άρωμα και τη φρεσκάδα του.

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4. Τον προσθέτουμε σε σάλτσες και φαγητά

Το Bon Appétit σημειώνει ότι ο βασιλικός μπορεί να αναβαθμίσει πολύ εύκολα μια σάλτσα ντομάτας, ένα stir-fry, ένα πιάτο με ζυμαρικά ή ακόμη και μια πίτσα. Το βασικό είναι να μην τον μαγειρεύουμε για πολλή ώρα, καθώς η θερμότητα μπορεί να μειώσει το χαρακτηριστικό του άρωμα.

Λίγα φρέσκα φύλλα στο τέλος του μαγειρέματος μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη γεύση.

5. Φτιάχνουμε αρωματικό σιρόπι για δροσερά ροφήματα

Το seriouseats.com προτείνει πώς με ζάχαρη, νερό και φρέσκο βασιλικό μπορούμε να φτιάξουμε ένα απλό αρωματικό σιρόπι, το οποίο ταιριάζει σε σπιτική λεμονάδα, παγωμένο τσάι, mocktails ή άλλα καλοκαιρινά ροφήματα.

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Είναι ένας εύκολος τρόπος να αξιοποιήσουμε αρκετά φύλλα βασιλικού και να δώσουμε ένα διαφορετικό, δροσερό άρωμα στα ποτά μας.

6. Τον αποξηραίνουμε

Αν έχουμε μεγάλη ποσότητα και θέλουμε να τον κρατήσουμε για αρκετό καιρό, μπορούμε να αποξηράνουμε τον βασιλικό. Τα φύλλα ή τα μικρά ματσάκια χρειάζονται ζεστό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Το nchfp.uga.edu σημειώνει πώς όταν στεγνώσουν καλά, τα φυλάσσουμε σε αεροστεγές δοχείο. Η αποξηραμένη εκδοχή δεν έχει ακριβώς το ίδιο άρωμα με τον φρέσκο βασιλικό, αλλά μπορεί να μας συντροφεύσει για πολλούς μήνες.

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Ένα μικρό tip για να μείνει φρέσκος περισσότερο

Αν δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αμέσως τον βασιλικό, δεν χρειάζεται να τον βάλουμε κατευθείαν στο ψυγείο. Το κρύο μπορεί να μαυρίσει και να καταστρέψει τα τρυφερά φύλλα του. Κόβουμε λίγο τα κοτσάνια και τοποθετούμε το ματσάκι σε ένα ποτήρι ή βάζο με νερό, όπως θα κάναμε με ένα μπουκέτο λουλούδια. Αλλάζουμε το νερό κάθε δύο ημέρες και τον κρατάμε σε σκιερό σημείο στον πάγκο της κουζίνας.

Έτσι, πριν αφήσουμε τον καλοκαιρινό βασιλικό να μαραθεί, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε πέστο, παγάκια, σάλτσες, σαλάτες, δροσερά ροφήματα ή αποξηραμένο μυρωδικό και να κρατήσουμε λίγο από το άρωμα του καλοκαιριού στην κουζίνα μας.

Με πληροφορίες από Utah State University Extension, University of Illinois Extension ,goodhousekeeping.com, Bon Appétit,seriouseats.com ,nchfp.uga.edu

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