Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για τσιγαριαστά βλίτα με λαδολέμονο ντομάτας απαιτεί τριάντα λεπτά προετοιμασίας και αντίστοιχο χρόνο μαγειρέματος για τέσσερις μερίδες.

Τα βλίτα σοτάρονται με κρεμμύδι και σκόρδο πριν προστεθούν η τριμμένη ντομάτα, τα μυρωδικά και το νερό για το τελικό βράσιμο.

Το ειδικό λαδολέμονο παρασκευάζεται από πολτοποιημένες ντομάτες, χυμό λεμονιού, λευκό βαλσαμικό ξίδι, τριμμένο τζίντζερ και ελαιόλαδο.

Το πιάτο ολοκληρώνεται με την προσθήκη του λαδολέμονου και θρυμματισμένης φέτας πάνω από τα μαγειρεμένα χόρτα πριν από το σερβίρισμα.

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Μαγειρεύουμε βλίτα τσιγαριστά με «λαδολέμονο» ντομάτας για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια σε ψιλά καρέ, σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, μάτσο δυόσμο χοντροκομμένο, ρίγανη ξερή τριμμένη, φέτα μαλακή, θρυμματισμένη και ντομάτες τριμμένες. Για το λαδολέμονο, λευκό βαλσαμικό ξίδι και φρέσκο τζίντζερ τριμμένο.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

1 κιλό βλίτα, καθαρισμένα και πλυμένα

2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ

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2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ μάτσο δυόσμος, χοντροκομμένος

1 κ.γ. ρίγανη ξερή, τριμμένη

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200 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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100 γρ. φέτα μαλακή, θρυμματισμένη

για το «λαδολέμονο» ντομάτας

500 γρ. ντομάτες, μαζί με τα κοτσάνια τους

15 ml χυμός λεμονιού

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15 ml λευκό βαλσαμικό ξίδι

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5 γρ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

15 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

για το «λαδολέμονο» ντομάτας

Αρχικά χτυπάμε, στον πολυκόφτη που διαθέτουμε, τις ντομάτες, μαζί με τα κοτσάνια τους (αυτά δίνουν το ωραίο άρωμα), μέχρι να πολτοποιηθούν.

Στη συνέχεια, περνάμε τον πολτό από ψιλό σουρωτήρι, πάνω από ένα μπολ, πιέζοντας καλά με ένα κουτάλι, μέχρι να πάρουμε έναν λείο πολτό.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά με πιρούνι.

για τα χόρτα

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο για περίπου 5′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Προσθέτουμε τα βλίτα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και τα αφήνουμε για περίπου άλλα 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς και να μειωθεί ο όγκος τους.

Ρίχνουμε την ντομάτα, αλατοπίπερο και 80 ml νερό και ανακατεύουμε.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 15′, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε τον δυόσμο και τη ρίγανη και μαγειρεύουμε για άλλα 5′, μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Περιχύνουμε με το λαδολέμονο ντομάτας, σκορπίζουμε τη φέτα και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #247» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.