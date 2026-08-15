Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για ντομάτες γεμιστές με αντζούγιες, κάππαρη και ρίγανη αποτελεί μια παραδοσιακή πρόταση από τη Λιγουρία που απαιτεί σαράντα λεπτά μαγειρέματος.

Το κύριο μείγμα περιλαμβάνει κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό και γαλέτα, ενώ οι ντομάτες ψήνονται στον φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για τριάντα λεπτά.

Για επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή ναπολιτάνικου παγωτού κασάτο, το οποίο συνδυάζει γεύσεις βανίλιας, φράουλας και σοκολάτας σε στρώσεις.

Η διαδικασία προετοιμασίας του παγωτού απαιτεί τη χρήση παγωτομηχανής και αρκετές ώρες παραμονής στην κατάψυξη για τη σωστή πήξη των υλικών.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ντομάτες γεμιστές με αντζούγιες, κάππαρη και ρίγανη. Μια συνταγή από την περιοχή της Λιγουρίας.

Θα προσθέσουμε γαλέτα, κρεμμύδι ξερό σε ψιλά καρέ, σκελίδα σκόρδου, φύλλα μαϊντανού και ρίγανης ψιλοκομμένα.

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Για επιδόρπιο, ναπολιτάνικο παγωτό κασάτο.

Καλή όρεξη.

Ντομάτες γεμιστές με αντζούγιες, κάππαρη και ρίγανη

Μερίδες: 4′

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

4 μικρές ντομάτες

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3 κ.σ. γαλέτα

1 κρεμμύδι ξερό, σε ψιλά καρέ

10 φιλέτα αντζούγιας, ξαλμυρισμένα και στραγγισμένα

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1 κ.σ. φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη

30 γρ. κάππαρη, ξαλμυρισμένη και καλά στραγγισμένη

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1 κ.σ. φύλλα φρέσκιας ρίγανης, ψιλοκομμένα, ή 1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, κοπανισμένη

80 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμη για το λάδωμα του σκεύους

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Πρώτα προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C και λαδώνουμε ένα ταψί που να χωράει τις ντομάτες ακριβώς.

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Κόβουμε από τις ντομάτες ένα «καπάκι» στην πλευρά με το κοτσάνι και με ένα μικρό κουτάλι αδειάζουμε το εσωτερικό, αφήνοντας ένα κέλυφος με πάχος περίπου 1 εκ.

Πασπαλίζουμε τις άδειες ντομάτες με αλάτι και τις βάζουμε στο ταψί.

Ψιλοκόβουμε τη σάρκα της ντομάτας και την αφήνουμε στην άκρη.

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Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε 60 ml από το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το σκόρδο και τις αντζούγιες για περίπου 6′ – 7′, μέχρι να μαλακώσουν.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την κάππαρη, τη ρίγανη, τη σάρκα της ντομάτας, αλάτι (με μέτρο, γιατί οι αντζούγιες και η κάππαρη είναι αλμυρά υλικά) και πιπέρι και ανακατεύουμε.

Γεμίζουμε με το μείγμα τις ντομάτες, σκεπάζουμε με τα καπάκια τους, πασπαλίζουμε με τη φρυγανιά, περιχύνουμε με το υπόλοιπο λάδι και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να και να ροδίσουν οι ντομάτες.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #110» σε συνταγή Κλεομένη Ζουρνατζή.

Ναπολιτάνικο παγωτό κασάτο

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Μερίδες: 8-10

Προετοιμασία: 1 ημέρα και 11 ώρες

Αναμονή: 6 ώρες

Υλικά

350 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

250 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

700 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

300 γρ. μαρμελάδα φράουλας (αν έχει μεγάλα κομμάτια, την πολτοποιούμε στον πολυκόφτη)

κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε σταγόνες, προαιρετικά

25 γρ. κακάο σε σκόνη

Εκτέλεση

Αναμειγνύουμε το γάλα με τη ζάχαρη με ένα σύρμα χειρός. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε ξανά.

Βάζουμε το μείγμα στην παγωτομηχανή και το παγώνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για περίπου 20′.

Βάζουμε το 1/3 του παγωτού σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τη μαρμελάδα φράουλας και ανακατεύουμε καλά. Αν θέλουμε πιο έντονο ροζ χρώμα, προσθέτουμε λίγες σταγόνες χρώματος ζαχαρο- πλαστικής. Το αδειάζουμε σε ένα δοχείο παγωτού με καπάκι ή σε μια μακρόστενη φόρμα του κέικ που έχουμε καλύψει με μεμβράνη. Απλώνουμε σε ομοιόμορφη στρώση, σκεπάζουμε και βάζουμε στην κατάψυξη, για 15′.

Αδειάζουμε άλλο 1/3 από το παγωτό βανίλια (δηλαδή το μισό από όσο έχει μείνει στον κάδο της παγωτομηχανής) πάνω από το παγωτό φράουλα. Σκεπάζουμε και βάζουμε στην κατάψυξη για 15′.

Στο υπόλοιπο παγωτό που έχει μείνει στην παγωτομηχανή ρίχνουμε το κακάο και ανακατεύουμε καλά μέχρι το μείγμα να γίνει όλο σοκολατένιο. Το απλώνουμε πάνω από το παγωτό βανίλια και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Καλύπτουμε με ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί για να αποτρέψουμε τον σχηματισμό κρυστάλλων. Κλείνουμε από πάνω με το καπάκι και καταψύχουμε για τουλάχιστον 5 ώρες, μέχρι να σφίξει.

Για να σερβίρουμε, χρησιμοποιούμε το σκουπ για να βγάλουμε μπάλες παγωτού ή ξεφορμάρουμε το παγωτό και το κόβουμε σε φέτες. Για να βγει εύκολα, βυθίζουμε το δοχείο σε ζεστό νερό για μερικά δευτερόλεπτα και το αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59».