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Μαγειρεύουμε ριγκατόνι με πέστο ελιάς και μαϊντανού για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σκελίδα σκόρδο λιωμένη, ξερό θυμάρι, ξύσμα από λεμόνι και πορτοκάλι, μπούκοβο, τριμμένη ξηρή μυζήθρα ή ξερό ανθότυρο.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 12′

Υλικά

250 γρ. (1/2 πακέτο) ριγκατόνι ή άλλο ζυμαρικό ανάλογου μεγέθους

120 γρ. ελιές Καλαμών (ή άλλες μαύρες), χωρίς κουκούτσι, χοντροκομμένες

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1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 μικρό μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 κ.σ. ξερό θυμάρι

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ξύσμα από 1 λεμόνι + 1 πορτοκάλι

½ κ.γ. (ή όσο αντέχουμε) μπούκοβο

χυμός από ½ λεμόνι

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40 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το σερβίρισμα

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ξηρή μυζήθρα ή ξερό ανθότυρο, τριμμένα

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Εκτέλεση

Χτυπάμε στον πολυκόφτη που διαθέτουμε τις ελιές, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τον μαϊντανό, το θυμάρι, τα δύο ξύσμα- τα και το μπούκοβο μέχρι να γίνει ένας χοντροκομμένος πουρές σαν πέστο – δεν χρειάζεται να είναι λείος.

Τον αδειάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ και τον αφήνουμε σε ένα ζεστό μέρος (π.χ. στον φούρνο, αναμμένο στους 50°C).

Βράζουμε τα ριγκατόνι σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, για όσο χρόνο αναγράφεται στη συσκευασία τους.

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Τα στραγγίζουμε και τα αδειάζουμε σε μεγάλο μπολ.

Προσθέτουμε το ζεστό πέστο και ανακατεύουμε καλά.

Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε.

Μοιράζουμε σε δύο πιάτα, πασπαλίζουμε κάθε μερίδα με τριμμένο τυρί και σερβίρουμε αμέσως.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.