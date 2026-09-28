Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ αναμένεται να εγκρίνει σύντομα τη νέα δίωρη ζωντανή εκπομπή με παρουσιαστές την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Το πρόγραμμα θα προβάλλεται τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου στις τέσσερις και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να παγώσει το project της Έλενας Παπαβασιλείου για τη μεσημεριανή ζώνη, επιλέγοντας να προχωρήσει μόνο με μία νέα εκπομπή.

Παράλληλα, η εκπομπή Στούντιο 4 προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις στο σκηνικό της και προσάρμοσε τη θεματολογία της στην τρέχουσα lifestyle επικαιρότητα.

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Θέμα ημερών είναι πλέον να πάρει και επίσημα το πράσινο φως από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ η νέα εκπομπή που θα παρουσιάσει η Αφροδίτη Γραμμέλη μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Θάνο Παπαχάμο τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, πρόκειται για ένα δίωρο ζωντανό μαγκαζίνο που θα ξεκινάει στις 4 το απόγευμα, ενώ πολύ άμεσα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ομάδα που θα πλαισιώσει τους τρεις παρουσιαστές μπροστά και πίσω από τις κάμερες καθώς η πρεμιέρα της εκπομπής αναμένεται να πραγκατοποιηθεί- αν όλα πάνε καλά- το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

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Η Αφροδίτη Γραμμέλη αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 μετά από δύο σεζόν

Τόσο η Αφροδίτη Γραμμέλη όσο και η Δέποινα Καμπούρη δεν κρύβουν, πλέον, τη χαρά τους που θα συνεργαστούν για πρώτη φορά- είχαν συνυπάρξει στον ΑΝΤ1 αλλά σε διαφορετικές εκπομπές- καθώς γνωρίζονται κοινωνικά αρκετά χρόνια και πάντα έτρεφε μεγάλη εκτίμηση η μία για την άλλη.

Την περασμένη σεζόν η Αφροδίτη Γραμμέλη συνεργάστηκε με την Κατερίνα Καραβάτου (και την Ελένη Τσολάκη) στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ η Δέσποινα Καμπούρη συμμετείχε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα τις καθημερινές.

Η Δέσποινα Καμπούρη συμμετείχε στην περσινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Όσο για τον Θάνο Παπαχάμο, τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της ΕΡΤ, έχοντας δοκιμαστεί- επιτυχημένα, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης0 σε διαφορετικά project.

Ο Θάνος Παπαχάμος με την Κέλλυ Βρανάκη.

Εντός Γραμμέλη- Καμπούρη, εκτός η Παπαπαβασιλείου

Αν και αρχικά είχε ακουστεί ότι η Έλενα Παπαβασιλείου θα αναλάμβανε τη δική της εκπομπή στο κρατικό κανάλι- είχαν γίνει και περισσότερες από μία συναντήσεις με τη δίοικηση, το δικό της project που προοριζόταν για τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου… παγώνει μέχρι νεοτέρας καθώς αποφασίστηκε να προχωρήσει μόνο η μία από τις δύο εκπομπές τη φετινή, τουλάχιστον, σεζόν.

Η Έλενα Παπαβασιλείου δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό του Action24.

Την ίδια στιγμή, οι διορθωτικές κινήσεις που έχουν ξεκινήσει στο «Στούντιο 4» φάνηκαν στην εκπομπή της Δευτέρας, αφού η θεματολογία της προσαρμόστηκε περισσότερο στη lifestyle επικαιρότητα των ημερών, ενώ έχει ήδη αλλάξει και το σκοτεινό background των πρώτων ημερών.