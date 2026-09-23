Οι πίνακες με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανέτρεψαν τα λεγόμενα «ακαθάριστα» αποτελέσματα που βγαίνουν πιο νωρίς το πρωί και περιλαμβάνουν τα διαφημιστικά break. Έτσι λοιπόν την Τρίτη 22/9, έστω και οριακά, την πρωτιά πήρε ο Γιώργος Λιάγκας στο δυναμικό κοινό με 12,7%. Ακολούθησε η Σίσσυ Χρηστίδου με 12,4%, η Κατερίνα Καινούργιου με 12,1% ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη ανέβηκε στο 10,9%.
Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 προηγήθηκε στις ομοειδείς εκπομπές της ζώνης και στο σύνολο κοινού με 15,4%, με τους «Αταίριαστους» να κόβουν πρώτοι το νήμα με 18,6%.
Στις γυναίκες ηλικίας 25-54, το κοινό που στοχεύουν περισσότερο οι πρωινές εκπομπές, τη νίκη πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου ενώ στους νέους άντρες 25-44 πρώτη βγήκε η Κατερίνα Καινούργιου με 15,4%.
Λίγο νωρίτερα, το Happy Day έπαιρνε την πρωτιά στη ζώνη του με 18,6% με την «Κοινωνία ώρα Mega» να ακολουθεί με 16% ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 6,7%.
Έπεσαν κάτω από τη μονάδα τα καθαρά ποσοστά του διδύμου Καραβάτου- Φερεντίνου
Σε επίπεδα συναγερμού βρίσκονται πλέον τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Την Τρίτη