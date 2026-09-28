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Νέες κάμερες λειτουργούν πλέον στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κορωπίου με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, εξυπηρετώντας οδηγούς κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει αυστηρές ποινές, οι οποίες περιλαμβάνουν υψηλά χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

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Η επιτήρηση στους δρόμους συνεχίζεται δυναμικά, με τις κάμερες για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη να τοποθετούνται τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον της Αττικής.

Οι κάμερες ερυθρού σηματοδότη αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία των αρχών, καθώς η συγκεκριμένη παράβαση θεωρείται μία από τις συχνές αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με πολλούς οδηγούς στην χώρα μας μάλιστα να προχωρούν τακτικά σε αυτή την πρακτική.

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Όπως βλέπουμε από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, το πλάνο της πολιτείας για την επίλυση των φαινομένων αυτών δεν περιορίζεται μόνο στον κύριο αστικό ιστό της πρωτεύουσας, αλλά πλέον επεκτείνεται και σε πιο απομακρυσμένα σημεία της πόλης, τα οποία όμως θεωρούνται εξίσου επιβαρυμένα και επικίνδυνα.

Ένα από αυτά τα σημεία, το οποίο φαίνεται πως είναι πλήρως στο επίκεντρο των ελέγχων της Τροχαίας, βρίσκεται κοντά σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Αττικής, σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων από το διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για κάμερες ερυθρού σηματοδότη που έχουν τοποθετηθεί στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κορωπίου, επί της Λεωφόρου Μαρκοπούλου.﻿

Ουσιαστικά, πρόκειται για τον δρόμο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί οι οποίοι εξέρχονται από την έξοδο Κορωπίου της Αττικής Οδού, δηλαδή από μία από τις τελευταίες εξόδους πριν από τον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο, εξυπηρετώντας παράλληλα τους οδηγούς και τους κατοίκους των περιοχών Βάρης και Κορωπίου.

Πρόκειται για ένα σημείο που, τόσο λόγω της σημασίας του στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Κορωπίου όσο και λόγω της ιδιαίτερα κοντινής απόστασης από το αεροδρόμιο, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυμένο, με πολλά αυτοκίνητα να περνούν και να σταματούν καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα φανάρι με γρήγορους χρόνους αλλαγής από κόκκινο σε πράσινο, κάτι που σημαίνει πως οι χρόνοι αναμονής μπορούν να οδηγήσουν ορισμένους οδηγούς σε παράνομες ενέργειες. Η τοποθέτηση των καμερών έχει ως στόχο να λειτουργήσει τόσο αποτρεπτικά όσο και κατασταλτικά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως η παρουσία των συγκεκριμένων καμερών έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της και σε σχετικές εφαρμογές, όπως η Waze, ενημερώνοντας τους οδηγούς για την παρουσία μέσων επιτήρησης στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί που κινούνται συχνά από το σημείο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη αποτελεί μία από τις σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης μέσα σε διάστημα πέντε ετών και στο πλαίσιο των υποτροπών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έξι μήνες, ενώ σε περίπτωση νέας υποτροπής το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας μπορεί να διαρκέσει έως και έναν ολόκληρο χρόνο.

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