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Σε μία αναφορά εκτός τόπου και χρόνου προχώρησε ο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την 488η επέτειο από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε την διατύπωση περί «τουρκικής λίμνης» για τη Μεσόγειο, συνδέοντάς την με τη συγκεκριμένη νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σε μήνυμα που δημοσίευσε για την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας, αλλά και για την Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, ο Ερντογάν έκανε ιδιαίτερη μνεία στον οθωμανικό στόλο και στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, ενώ απηύθυνε παράλληλα χαιρετισμό στους Τούρκους ναυτικούς.

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«Συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε την Κυριακή (27/9).

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και στους άνδρες του, υποστηρίζοντας ότι αυτή η νίκη «μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του μηνύματος, το οποίο εστιάζει στην ιστορική παρουσία και τη ναυτική ισχύ της Τουρκίας, με αναφορές στην κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.



Kahraman denizcilerimize… pic.twitter.com/L1mQ2DC2nd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026

Στην ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Με τα πιο εγκάρδια συναισθήματά μου συγχαίρω για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού και τιμώ με έλεος τη μνήμη του αρχιναυάρχου Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, μαζί με τους ηρωικούς λεβέντες του, οι οποίοι με αυτή την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη».

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με αναφορά στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό. Ο Ερντογάν απευθύνεται στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν σε αυτό, εκφράζοντας ευχές για επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα, στην επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας γίνεται αναφορά στους «ήρωες ναυτικούς» της «Γαλάζιας Πατρίδας».