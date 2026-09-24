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Παρά τις διαχρονικές διαφωνίες και τις εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Άγκυρα να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να μην αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για τη σημασία της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν έστειλε μήνυμα σχετικά με τις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως γειτονική χώρα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και όχι ως εχθρό.

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Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στη σημασία τους.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν», δήλωσε.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου είχε σειρά επαφών και συναντήσεων με ηγέτες και αξιωματούχους από διάφορες χώρες.