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Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη από πλήθος τούρκων που έφτασαν εκεί για να τον συναντήσουν. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από Τούρκους που ζουν στις ΗΠΑ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνήθως βέβαια αποθεώνεται από αγνώστους οι οποίοι τον αναγνωρίζουν(!) στους περιπάτους που κάνει στα πάρκα της Νέας Υόρκης και του σφίγγουν το χέρι επιβραβεύοντας το πόσο δημοκρατικός ηγέτης είναι….

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✈️ Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives in New York for 81st UN General Assembly high-level week



📌 Erdogan is welcomed by large crowd at Turkish House and is expected to address General Assembly on Tuesday, marking his 16th appearance before UN body… pic.twitter.com/babWsGI1Bg — Anadolu English (@anadoluagency) September 21, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılandı. pic.twitter.com/J2KtihFIsI September 20, 2026

Αυτή τη φορά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, τουρκικής καταγωγής, τον περίμεναν με σημαίες της Τουρκίας και των ΗΠΑ στα χέρια, για να τον δουν και όπως δήλωσαν στο τουρκικό κανάλι TRT ήταν μεγάλη τιμή να τον συναντήσουν, αυτό τον ηγέτη με αρχές, που είναι ατρόμητος και σεβάσμιος.

Ένας εξ’ αυτών δεν δίστασε να πει ότι θα έδινε τη ζωή του για τον Ερντογάν. Και πως να μην το κάνει αφού ο Τούρκος ηγέτης ζήτησε να περάσει από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα για να πάει κοντά στον λαό….