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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τα εδάφη άλλων χωρών, αλλά δεν θα επιτρέψει την καταπάτηση των δικαιωμάτων της.

Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από την Άγκυρα προς την Αθήνα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος επικαλέστηκε επιπλέον τη σημασία της Ιστορίας ως διδακτικού οδηγού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συμμόρφωση της ελληνικής πλευράς.

Η τουρκική πλευρά επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο την πρόθεσή της να συνεχίσει την πίεση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

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Σε νέα ευθεία παρέμβαση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά τη ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας προς την Αθήνα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στα ελληνοτουρκικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μίλησε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος και επέλεξε να στείλει προσωπικά μήνυμα προς την Ελλάδα.

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Τις δηλώσεις του προβάλλει ιδιαίτερα η μεγάλη τουρκική εφημερίδα Hürriyet, η οποία έβαλε μάλιστα στον τίτλο της τη φράση του Ερντογάν:

«Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει από τον λάθος δρόμο στον οποίο έχει μπει».

«Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός»

Ο Ερντογάν επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει την Τουρκία ως χώρα που δεν έχει εδαφικές βλέψεις εις βάρος των γειτόνων της.

Όμως αμέσως μετά πέρασε στην προειδοποίηση προς την Αθήνα:

«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της».

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Και συνέχισε, κατονομάζοντας πλέον ευθέως την Ελλάδα:

«Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει από αυτόν τον λάθος δρόμο στον οποίο έχει μπει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Πρόκειται για επαναφορά μιας πάγιας τουρκικής θέσης, με την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει το καθεστώς ελληνικών νησιών του Αιγαίου με το ζήτημα της άμυνας και της στρατιωτικής παρουσίας σε αυτά.

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Και η προειδοποίηση με αναφορά στην Ιστορία

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επόμενη φράση του Τούρκου προέδρου, καθώς επέλεξε να επικαλεστεί την Ιστορία:

«Η Ιστορία είναι ένας πολύ, πολύ καλός οδηγός για εκείνους που παίρνουν τα διδάγματά τους από αυτήν».

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Η διατύπωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος όταν απευθύνεται από τον Τούρκο πρόεδρο προς την Ελλάδα και μάλιστα μέσα σε μια δήλωση που αφορά ευθέως τα ελληνικά νησιά.

Ο Ερντογάν έκλεισε το συγκεκριμένο μήνυμα υποστηρίζοντας:

«Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

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Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι

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Οι δηλώσεις αυτές δεν γίνονται σε ουδέτερο χρόνο.

Έρχονται αμέσως μετά τη νέα διπλωματική κίνηση της Άγκυρας με τη ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα και δείχνουν ότι η τουρκική πλευρά επιλέγει να συνεχίσει την πίεση και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η επίσημη διπλωματική οδός και από την άλλη ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος καλεί δημοσίως την Ελλάδα να αλλάξει πορεία στο Αιγαίο.

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Και το κάνει επαναφέροντας τρία γνώριμα στοιχεία της τουρκικής επιχειρηματολογίας: τα περί «δικαιωμάτων» της Τουρκίας, το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά και μία ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στα «διδάγματα της Ιστορίας».

Από το Μπισκέκ μήνυμα προς την Αθήνα

Οι δηλώσεις έγιναν κατά την επιστροφή του Ερντογάν από το Κιργιστάν, όπου στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου συμμετείχε στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τη Hürriyet, ο Τούρκος πρόεδρος είχε στο περιθώριο της Συνόδου επαφές με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν, του Κιργιστάν και της Ρωσίας, ενώ συνομίλησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο ίδιος παρουσίασε την Τουρκία ως χώρα που επιδιώκει την επίλυση των περιφερειακών κρίσεων «στη βάση του διεθνούς δικαίου, του διαλόγου και της διπλωματίας».

Μόνο που, όταν η συζήτηση έφθασε στην Ελλάδα, η γλώσσα έγινε σαφώς διαφορετική:

«Να γυρίσει από τον λάθος δρόμο».

«Να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών».

Και, κυρίως:

«Η Ιστορία είναι πολύ καλός οδηγός για όσους παίρνουν τα διδάγματά τους από αυτήν».

Μία ακολουθία δηλώσεων που, μετά και τη ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας, επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο τις γνωστές διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της στο Αιγαίο.