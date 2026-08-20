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Σε μια ανάρτηση στα social media με ιδιαίτερα αιχμηρό αλλά και απειλητικό τόνο προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας απευθυνόμενος στον τούρκο πρόδρο, Ταγίπ Ερντογάν και με αφορμή τις εξελίξεις στην Συρία..

Ο Ισραηλινός υπουργός, Ίσραελ Κατς τόνισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία δύναμη ή οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της και ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.

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Αναλυτικότερα ο Ισραηλινός υπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε:

«Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

.@RTErdogan, Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor.



İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir.



Erdoğan’ın, İsrail’e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail’in kendini… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 20, 2026

Η Τουρκία απέρριψε την Τετάρτη ως «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς του Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική της θέση στη Συρία.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η Συρία βρισκόταν στα πρόθυρα να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την αυξανόμενη τουρκική και ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Συρία, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα.