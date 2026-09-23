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Ο Σουκούρ καταγγέλλει ότι η τουρκική κυβέρνηση κατάσχεσε την περιουσία του και τον στοχοποίησε πολιτικά μετά την αποχώρησή του από το κυβερνών κόμμα το 2013.

Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του το 2016, συνδέοντάς τον με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Λόγω των πολιτικών διώξεων, ο Σουκούρ έχασε τα υπάρχοντά του και αναγκάστηκε να εργαστεί ως οδηγός στις ΗΠΑ για να επιβιώσει.

Παρά τις δυσκολίες και την πίεση που ασκήθηκε στην οικογένειά του, δηλώνει πως ελπίζει σε μια μελλοντική επιστροφή στην Τουρκία.

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Ο Χακάν Σουκούρ αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της Τουρκίας και πλέον είναι εξόριστος στις ΗΠΑ, μετά την εμπλοκή του στην πολιτική και τη ρήξη του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Χακάν Σουκούρ στο «France Football» εξήγησε λεπτομερώς όσα συνέβησαν και οδηγήθηκε να ζει πλέον στην Καλιφόρνια και να μην μπορεί να γυρίσει στην Τουρκία.

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Ο Σουκούρ κατήγγειλε ότι η τουρκική κυβέρνηση του πήρε όσα κέρδισε από την σπουδαία καριέρα του και πως προσπαθεί να τον «σβήσει από τη συλλογική μνήμη».

Το 2011 μπήκε στην πολιτική και ξεκίνησε το μαρτύριό του

Ο Χακάν Σουκούρ το 2011 εξελέγη βουλευτής με το AKP, με στόχο όπως ανέφερε στη συνέντευξη να προσφέρει στον αθλητισμό με τις γνώσεις και την εμπειρία του από την καριέρα του στο ποδόσφαιρο.

Οι σχέσεις του με τον Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν παρών στον πρώτο του γάμο το 1995 και μάλιστα είχαν γίνει συζητήσεις για να πάρει το υπουργείου Αθλητισμού, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτό όμως δε συνέβη, καθώς τη θέση πήρε ο γαμπρός του Ερντογάν. «Τελικά έδωσε τη θέση στον γαμπρό του. Με έκανε υποψήφιο και εξελέγην βουλευτής, μακριά από το ποδόσφαιρο.

Κατάλαβα γρήγορα ότι είχε χρησιμοποιήσει τη δημοτικότητά μου και την εικόνα μου για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον και να συγκεντρώσει ψήφους. Είδα τις πιο σκοτεινές πλευρές της πολιτικής», τόνισε.

Το 2013 αποχώρησε από το κόμμα, κάτι που όπως δήλωσε, ήταν το σημείο καμπής της ζωής του, λόγω των όσων ακολούθησαν.

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Η κόντρα και η απομάκρυνση από την Τουρκία

Όταν ο Σουκούρ αποχώρησε από το AKP, έγινε άμεσα στόχος των τουρκικών Αρχών και τον συνέδεσαν με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν, με τον ίδιο να αρνείται ότι υπήρξε μέλος του. Υποστηρίζει ότι είχε εκφράσει απλώς την εκτίμησή του για κάποιες από τις ιδέες του κινήματος αναφορικά με την ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη.

«Πάντα συνδεόμουν με τον Γκιουλέν επειδή έλεγα ότι εκτιμούσα τις ιδέες του για ανοχή και συμβίωση, αλλά ποτέ δεν ήμουν «Γκιουλενιστής», ποτέ δεν εντάχθηκα στο κόμμα», ανέφερε.

Η κατάσταση για τον Χακάν Σουκούρ έγινε ασφυκτική το 2016, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος. Τότε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και άμεσα η επιστροφή του στην Τουρκία έγινε ένα άπιαστο όνειρο.

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Ο Σουκούρ υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που θα θεωρούσε ότι θα είχε μία δίκαιη δίκη θα ήταν διατεθημένος να παρουσιαστεί ενώπιον του τουρκικού δικαστηρίου. Όμως, όπως χαρακτηριστικά τονίζει αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί.

Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον ζει μόνιμα στις ΗΠΑ μαζί με τη οικογένειά του.

Ο σπουδαίος Τούρκος ποδοσφαιριστής έχασε μεγάλο μέρος της καριέρας του και έφτασε να δουλεύει ως οδηγός

Ο Χακάν Σουκούρ στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε έκανε γνωστό ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν και πως περιουσιακά του στοιχεία κατασχέθηκαν στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλος μέρος της περιουσίας του, που με τον ιδρώτα του στα γήπεδα έχτισε.

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«Με έβρισαν, με συκοφάντησαν. Μπήκαν στο σπίτι μου και κατάσχεσαν τα υπάρχοντά μου, τις ιδιοκτησίες μου, όλα όσα κέρδισα με τον ιδρώτα μου. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματά μου και δεν ξέρω καν ποιοι είναι. Δεν παίρνω πλέον τίποτα από αυτά. Μου τα πήραν όλα», κατήγγειλε.

Οι τουρκικές αρχές είχαν συλλάβει τον πατέρα του, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας για να τον χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

«Μου είπαν: “Αν έρθεις εδώ και μιλήσεις όπως θέλουμε εμείς, θα απελευθερώσουμε τον πατέρα σου και θα σου επιστρέψουμε όλη την περιουσία σου”. Αυτό με εξοργίζει. Με τον πατέρα μου είναι πιο δύσκολα. Πάσχει από μία μορφή άνοιας, κοντά στη νόσο Αλτσχάιμερ. Δεν θυμάται σχεδόν τίποτα. Η φυλακή και όλη αυτή η ιστορία τον επηρέασαν βαθιά. Μερικές φορές με περνά για τον γιο της μεγαλύτερης αδελφής μου», είπε για τον πατέρα του.

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«Ο κόσμος πρέπει να μάθει τι περνάω. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι πραγματικότητα. Προσπαθούν να με σβήσουν από τη συλλογική μνήμη», τόνισε ο Χακάν Σουκούρ για να συγκλονίσει.

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Ο Τούρκος για να τα βγάλει πέρα στις ΗΠΑ χρειάστηκε να εργαστεί ως οδηγός Uber, ενώ ασχολήθηκε επίσης με την πώληση βιβλίων διαδικτυακά. Λίγο καιρό αργότερα δημιούργησε ένα μικρό καφέ μαζί με τη γυναίκα του.

Είναι δύσκολο να πρέπει να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από το μηδέν όταν κάποτε είχες τα πάντα, όταν είχες τη δυνατότητα να αποκτήσεις όχι μόνο όσα χρειαζόσουν αλλά ακόμη και τα περιττά.

Δεν μεγάλωσα με πολλά χρήματα. Υπήρχαν εποχές που πουλούσα ακόμη και ηλιόσπορους για να κερδίσω λίγα χρήματα. Είχα ξαναγνωρίσει αυτή την κατάσταση», ανέφερε.

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Πλέον, ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Καλιφόρνια δημιουργώντας περιεχόμενο στα social media και κάνοντας ατομικές προπονήσεις σε αθλητές.

Το όνειρό του είναι να πραγματοποιήσει μία ακαδημία ποδοσφαίρου για να προσφέρει στο άθλημα που αγάπησε, ενώ δηλώνει ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Τουρκία.