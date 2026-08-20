Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συνομιλούν μετά την υπογραφή κοινής αμυντικής συμφωνίας στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, στις 7 Αυγούστου 2026. Μουράτ Τσετινμουχουρντάρ/Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Τουρκίας/Φωτογραφία που διατέθηκε μέσω του REUTERS

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Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αμφισβήτησε την απόφαση της Αθήνας, επαναφέροντας τη θεωρία περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και τις θέσεις του για τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Η ελληνική πλευρά απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι πλήρως κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για επικίνδυνες στρατιωτικές περιπέτειες στη Συρία, προκαλώντας την άμεση απάντηση της Άγκυρας.

Η Τουρκία απέρριψε τις αιτιάσεις του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τις ως προσπάθεια δικαιολόγησης των δικών του στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

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Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκαλεί συντονισμένη αντίδραση από την Τουρκία, που εμφανίζεται θορυβημένη και σφόδρα ενοχλημένη από τις κινήσεις της Αθήνας στο πεδίο της κατοχύρωσης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Σε σημερινή παρέμβαση με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ισχυρίζεται ότι η απόφαση της Αθήνας «δεν παράγει καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις πάγιες θέσεις της. Το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναφέρει ευθέως τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», αμφισβητώντας την κυριαρχία σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών.

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Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Öncü Keçeli (Οντζού Κετσελί), ο οποίος υποστήριξε επίσης, ότι η Ελλάδα πρέπει να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες, επικαλούμενος τη Διακήρυξη των Αθηνών. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφές και κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.

Υπουργός Αμυνας Ισραήλ: Ο Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες»

Την ίδια ώρα, πάντως, η τουρκική εξωτερική πολιτική συναντά ισχυρή αντίσταση στα νότια, καθώς η στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία προκαλεί την οξεία αντίδραση του Τελ Αβίβ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz (Ισραέλ Κατς), εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και διαμηνύοντας πως το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του.

Ο Κατς συμπλήρωσε δηκτικά ότι θα ήταν προτιμότερο για τον Ερντογάν να περιοριστεί στη ρητορική εκτός πραγματικότητας εντός της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, παρά να δοκιμάσει την ισραηλινή αποφασιστικότητα.

Η Άγκυρα απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ως ανυπόστατες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ επιχειρεί να δικαιολογήσει τις δικές του στρατιωτικές επιχειρήσεις στη συριακή επικράτεια.

Χασάν Γκιογιούς: Υπερβολική η αντίδραση της Αθήνας

Από την πλευρά της Άγκυρας, οι αντιδράσεις της Αθήνας χαρακτηρίζονται «υπερβολικές», σε μία προσπάθεια να περάσει το μήνυμα ότι η Τουρκία δεν διαταράσσει την σταθερότητα στην περιοχή. Σε ανάλυσή του στο Yetkin Report (που αναδημοσιεύει το eurotopics.net), ο πολύπειρος πρώην Τούρκος διπλωμάτης Χασάν Γκιογιούς (Hasan Göğüş) υποστηρίζει ότι η οριοθέτηση ενός θαλάσσιου πάρκου δεν συνεπάγεται αυτόματα δημιουργία ζώνης θαλάσσιας κυριαρχίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά παρέχει στο κράτος το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικής εξουσίας μέσω διοικητικών και επιστημονικών μέτρων.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρώην διπλωμάτης προβάλει τη θεωρία πως «ενώ οι Έλληνες συνιστούν ψυχραιμία και προειδοποιούν κατά της όξυνσης, οι ίδιοι είναι αυτοί που επιχειρούν να ταράξουν τα νερά».

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Η ένταση που εκδηλώνεται ταυτόχρα στα δύο αυτά μέτωπα αποτυπώνει συνολικά την τακτική της Άγκυρας να διατηρεί ανοιχτές διεκδικήσεις στα δυτικά της σύνορα, την ώρα που η στρατιωτική της εμπλοκή στη Συρία την φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση με ισχυρούς περιφερειακούς παίκτες.

ארדואן @RTErdogan גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה.

ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה.

עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 20, 2026

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