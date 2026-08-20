Την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, διεξήχθη η Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και κεντρικού Αιγαίου. Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων. Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΓΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ / EUROKΙNISSI)

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«Προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)» δηλώνει η Ελλάδα, ως απάντηση στις απανωτές προκλητικές δηλώσεις από μέρους της Τουρκίας, καθώς τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της γείτονος εμφανίζονται σφόδρα ενοχλημένα με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και πασχίζουν να το αμφισβητήσουν προβάλοντας ισχυρισμούς και θεωρίες χωρίς βάση για το Αιγαίο.

Σε ανακοίνωση που έχει και χαρακτήρα συνολικής απάντησης σε όσα έχουν ακουστεί τα τελευταία 24ωρα από Τούρκους αξιωματούχους, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε αναλυτική ανακοίνωσή του, ως απάντηση στη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ:

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«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων,απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίαςστο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.»