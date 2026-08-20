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Εν μέσω μιας τεταμένης περιόδου στα ελληνοτουρκικά, μετά την απάντηση της Αθήνας στις απανωτές προκλήσεις της Τουρκίας για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Άγκυρα προχωρά σε νέες προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο.

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν πτήσεις στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με το ΓΕΕΘΑ, να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «τα τρία τουρκικά UAV προχώρησαν συνολικά σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ καταγράφηκε και μία παραβίαση του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου».

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Η παρουσία των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, καθώς κινήθηκαν από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα του.

Τα τουρκικά UAV εντοπίστηκαν από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.