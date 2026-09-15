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Ένα ΝΑΤΟϊκό μαχητικό της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε drone πάνω από τη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως ανακοινώθηκε από τις λιθουανικές αρχές.

Το drone, που πιθανώς προερχόταν από τη Λευκορωσία, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι στη νότια Λιθουανία, κοντά στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, είπε εκπρόσωπος του λιθουανικού εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η προέλευσή του, όπως είπε.

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Αξιωματούχοι δεν έλεγαν αν θεωρούσαν πως το drone ήταν ουκρανικό ή ρωσικό. Τους τελευταίους μήνες ουκρανικά drones έχουν επανειλημμένα εισέλθει στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στη Βαλτική. Το Κίεβο λέει πως έχουν χάσει την πορεία τους λόγω ρωσικών παρεμβολών.

Συναγερμός για drone είχε χτυπήσει νωρίτερα στην πρωτεύουσα, Βίλνιους, και τη γύρω περιοχή. Ο λιθουανικός στρατός κοινοποίησε βίντεο από το σημείο της συντριβής, δείχνοντας συντρίμμια. Κάποια κομμάτια φαίνονταν να είναι από ξύλο και κάποια φαίνονταν καμένα.

Μαχητικά της αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ περιπολούν στους ουρανούς της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας από τότε που οι χώρες μπήκαν στη Συμμαχία το 2004. Αεροσκάφη της αποστολής κατέρριψαν ουκρανικά drones πάνω από την Εσθονία τον Μάιο και πάνω από τη Λετονία τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από Reuters